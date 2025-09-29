Bất ngờ với cuộc sống hiện tại của mỹ nhân thị phi không kém gì Phạm Băng Băng

Trong concert của Trương Bích Thần tại Quảng Châu cách đây không lâu và giữa khán đài đông nghẹt người, khán giả tinh mắt đã phát hiện ra vợ chồng Trương Hinh Dư - Hà Tiệp. Cặp đôi không phô trương tình cảm nhưng lại thường thì thầm trò chuyện, Hà Tiệp đưa nước cho Trương Hinh Dư một cách tự nhiên, dịu dàng. Sự ăn ý trong từng chi tiết nhỏ khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy ấm lòng và ghen tị với cặp đôi. Nhìn vào cuộc sống êm đềm của Trương Hinh Dư hiện tại, có lẽ chẳng ai nghĩ cô từng có một quãng thời gian vướng đầy thị phi và bị công chúng quay lưng.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của Trương Hinh Dư hiện tại

Từ cô gái bình thường đến "mỹ nhân thị phi"

Trương Hinh Dư xuất thân trong gia đình lao động, tuổi thơ của cô không có gì nổi bật ngoài niềm đam mê vẽ tranh. Học hành không quá xuất sắc, cô theo học thiết kế nghệ thuật tại một trường nghề và cũng chưa từng có ý định vào showbiz. Nhưng nhờ chiều cao 1m69 cùng gương mặt thanh tú, Trương Hinh Dư được giới thiệu chụp ảnh quảng cáo, từ đó dần bước chân vào giới giải trí. Năm 2007 khi vừa bước sang tuổi 20, cô chính thức bắt đầu sự nghiệp người mẫu, chụp ảnh tạp chí, quảng cáo và dự sự kiện.

Mặc dù sở hữu nhan sắc gợi cảm, sự nghiệp diễn xuất của Trương Hinh Dư lại mờ nhạt khi không có tác phẩm hay vai diễn tiêu biểu nào. Người đẹp sinh năm 1987 đành thu hút sự chú ý bằng loạt ảnh táo bạo rồi dính tin đồn "tay vịn", lộ ảnh thân mật cùng bạn trai cũ hay ồn ào giường chiếu với Ngô Trác Hy. Suốt một thời gian dài, người ta chỉ nhớ đến Trương Hinh Dư qua scandal hơn là sự nghiệp và cũng vì thế, cô được gọi là "mỹ nhân thị phi", tai tiếng không hề kém cạnh Phạm Băng Băng.

Trương Hinh Dư nổi tiếng nhờ loạt ảnh táo bạo

Cô còn được cho là tung ảnh thân mật với bạn trai để tăng độ hot

Bước ngoặt đến vào năm 2015 khi Trương Hinh Dư bắt đầu có được tiếng tăm nhờ vai nữ phụ trong Võ Mỵ Nương Truyền Kỳ. Cộng thêm nhan sắc hao hao giống nữ chính Phạm Băng Băng nên độ hot của Trương Hinh Dư tăng cao và 2 nàng mỹ nhân này cũng giữ mối quan hệ thân thiết. Nhưng ngay sau đó, khi Phạm Băng Băng công khai hẹn hò với Lý Thần - bạn trai cũ của Trương Hinh Dư thì sóng gió ập đến. Trương Hinh Dư đăng bài tố Phạm Băng Băng chen vào mối tình của mình trong khi Lý Thần lại phủ nhận và còn bóng gió việc cô từng ngoại tình với Hoắc Kiến Hoa. Trận khẩu chiến này khiến Trương Hinh Dư trở thành "cái gai trong mắt" dư luận, cuối cùng họ đứng về phía Phạm Băng Băng - Lý Thần và quay sang chỉ trích cô.

"Tình tay 3" của Trương Hinh Dư - Lý Thần - Phạm Băng Băng từng gây ồn ào

Hôn nhân thay đổi tất cả

Sau scandal tình ái, Trương Hinh Dư dần kín tiếng hơn và cũng không còn "ngụp lặn" trong thị phi nữa. Năm 2017 khi tham gia show Kỳ Binh Thần Khuyển, Trương Hinh Dư gặp quân nhân Hà Tiệp, sự chân thành và chu đáo của anh đã chinh phục cô. Đến năm 2018, cặp đôi kết hôn và chào đón con gái đầu lòng, cũng từ đó, Trương Hinh Dư hoàn toàn thay đổi.

Không còn những chiêu trò gây sốc, nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp sống lặng lẽ và bình dị hơn. Ngoài đóng phim, tham gia show, phần lớn thời gian Trương Hinh Dư dành để chăm sóc con cái, vun vén gia đình, thậm chí còn tự tay gây dựng một "nông trại mini" tại nhà. Cuộc sống của cô trở nên giản đơn, yên bình, trái ngược hẳn hình ảnh "mỹ nhân thị phi" năm nào.

Dù chồng bận rộn công việc, cả 2 vẫn giữ được sự gắn bó ngọt ngào. Năm nay, Hà Tiệp được điều chuyển sang công tác tại trường học, đảm nhận mảng bảo an, nhờ vậy có nhiều thời gian bên vợ con hơn. Hình ảnh gia đình ấm áp của họ khiến không ít người ngạc nhiên, từ một nữ nghệ sĩ từng ngập trong tai tiếng, Trương Hinh Dư nay đã có mái ấm hạnh phúc, được dư luận yêu mến trở lại.

Trương Hinh Dư đã thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn với Hà Tiệp

Trương Hinh Dư từng bị xem là phiên bản thị phi không kém gì Phạm Băng Băng, thậm chí nhiều lần bị nhấn chìm trong scandal. Thế nhưng nhờ lựa chọn đúng người bạn đời cùng với quyết tâm thay đổi, cô đã bước sang một chương hoàn toàn khác. 7 năm kết hôn, Trương Hinh Dư không chỉ có một gia đình hạnh phúc mà còn dần gột rửa được hình ảnh tai tiếng năm nào. Không chỉ vậy, câu chuyện của Trương Hinh Dư còn cho thấy, dù quá khứ có ồn ào ra sao, nếu biết dừng lại đúng lúc và sống chân thành, ai cũng có cơ hội để làm lại từ đầu.