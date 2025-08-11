Trong những ngày qua, gia tộc "trùm sòng bạc" đất Macau (Trung Quốc) đang nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khi "cậu ấm" Hà Du Quân liên tục dính drama, bị tố ngoại tình, có con riêng ở nước ngoài cũng như có mối quan hệ mờ ám với em gái Hà Siêu Hân. Chàng thiếu gia sinh năm 1995 đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, khẳng định bản thân không phản bội vợ siêu mẫu Hề Mộng Dao, không có hành động trái với luân thường nhưng netizen vẫn nửa tin nửa ngờ.

Giữa lúc này, công chúng dành nhiều sự chú ý tới "cô chiêu" Hà Siêu Hân và bàng hoàng nhận ra, ái nữ "trùm sòng bạc" cũng lắm thị phi chẳng kém, từ thân thế tới đời tư đều khiến dân tình tha hồ "ăn dưa, hóng thị".

Bộ ba sóng gió Hà Du Quân, Hà Siêu Hân và siêu mẫu Hề Mộng Dao.

Hà Siêu Hân là em gái cùng cha cùng mẹ với Hà Du Quân, kém chồng siêu mẫu Hề Mộng Dao 4 tuổi. Ngay khi Hà Siêu Hân ra đời, mẹ của cô – bà tư Lương An Kỳ nhận được lời hứa hẹn của "trùm sòng bạc" nổi tiếng đa tình Hà Hồng Sân rằng ông sẽ không lấy thêm vợ nữa. Không chỉ sinh ra đã ngậm thìa vàng, Hà Siêu Hân còn được cha yêu thương hết mực, nhiều lần công khai khen ngợi cô " vô cùng xinh đẹp" trước ống kính truyền thông.

Tuy nhiên, giang hồ đồn đãi, Hà Siêu Hân không phải con ruột của bà tư mà thực chất là con ngoài giá thú của ông Hà Hồng Sân và hồng nhan tri kỷ Lợi Trí – nàng Hoa hậu châu Á nức tiếng một thời, vợ của "vua kungfu" Lý Liên Kiệt. Mặc dù đây không phải nguồn tin chính thống nhưng việc Hà Siêu Hân ngày càng có nhiều nét giống với Lợi Trí khiến dân tình nửa tin nửa ngờ.

Hà Siêu Hân được trùm sòng bạc yêu chiều hết mực.

Cô bị cho là con gái rơi của ông Hà Hồng Sân và Hoa hậu châu Á Lợi Trí, được gửi nuôi dưới danh nghĩa của bà tư Lương An Kỳ.

Tiếp đó, mối quan hệ giữa anh em Hà Du Quân – Hà Siêu Hân cũng làm cộng đồng mạng phải hoang mang không thôi. Netizen đã "super soi" và tìm ra nhiều điểm đáng ngờ xoay quanh "cậu ấm, cô chiêu" nhà họ Hà. Trang 163 cho biết, thuở nhỏ, Hà Du Quân và Hà Siêu Hân từng bị bắt cóc, cùng nhau trải qua một số việc nên có mối liên kết mật thiết với nhau. Tuy nhiên, từ khi tiểu thư nhà họ Hà 17 tuổi, Hà Du Quân lại có khá nhiều phát ngôn mập mờ với em gái, khiến dân tình không thể không suy nghĩ.

Hà Du Quân và Hà Siêu Hân thân thiết hơn sau khi cùng đồng cam cộng khổ. Điều này khiến netizen ví von họ là Đoàn Dự - Mộc Uyển Thanh (phim Thiên Long Bát Bộ) ngoài đời thực.

Cụ thể, Hà Du Quân từng đăng tải bức ảnh "giường chiếu" với Hà Siêu Hân với lời nhắn: "Con người ai cũng mắc phải sai lầm" . Ngoài ra, cũng vào năm Hà Siêu Hân 17 tuổi, chàng thiếu gia này đã tặng nhẫn cho cô đeo ở ngón áp út, tuyên bố rằng: "Em gái là của tôi, đừng ai mơ tưởng chạm vào được" . Ở một bài viết khác, Hà Du Quân còn gọi Hà Siêu Hân là "bạn gái cả đời", khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Đặc biệt, gia tộc "trùm sòng bạc" từng có một vụ loạn luân chấn động giữa em gái "trùm sòng bạc" Hà Uyển Kỳ và em họ Hà Hồng Chương, thậm chí còn có với nhau một đứa con chung. Điều này khiến nhiều người e ngại rằng, Hà Du Quân có thể bị ảnh hưởng về mặt tư tưởng khi sinh ra và lớn lên trong một gia đình phức tạp như nhà họ Hà. Hiện tại, ông xã Hề Mộng Dao đã lên tiếng phủ nhận việc có quan hệ khác thường với em gái nhưng netizen vẫn chưa hết hoài nghi.

Bức ảnh "giường chiếu" gây tranh cãi của anh em nhà họ Hà.

Hà Du Quân tặng nhẫn cho em gái.

Ngoài ra, từ trước tới giờ, họ còn có nhiều hành động thân thiết khác, khiến dân tình nửa tin nửa ngờ.

Ngoài những thị phi nói trên thì Hà Siêu Hân có "profile" khác đáng nể, là một trong những người con gái tài sắc vẹn toàn của "trùm sòng bạc" đất Macau. Năm 7 tuổi, cô được cha tặng chiếc xe Rolls Royce có biển số "độc đắc" trị giá hơn 5 triệu HKD (16,7 tỷ đồng). Khi mới 11 tuổi, Hà Siêu Hân đã có thể tự tin, khéo léo khi xuất hiện trước ống kính truyền thông, khiến bà tư được nở mày nở mặt.

Theo giới truyền thông xứ Cảng, năm 12 tuổi, Hà Siêu Hân nhận được giấy trúng tuyển vào hai trường đại học hàng đầu thế giới là Cambridge và Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Tuy nhiên, cô đã lựa chọn theo học tại MIT như anh trai mình – Hà Du Quân.

Để thuận tiện cho việc học của ái nữ, "trùm sòng bạc" đã tặng Hà Siêu Hân một căn biệt thự trị giá hàng trăm triệu HKD (hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng) ở London (Anh) làm quà sinh nhật. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hà Siêu Hân đã sở hữu riêng cho mình khối tài sản lên tới 600 triệu HKD (hơn 2000 tỷ đồng)

Con gái út của vị tỷ họ Hà gây ấn tượng mạnh khi hoàn thành chương trình học tập kéo dài 4 năm của MIT chỉ trong vòng 3 năm. Ngoài ra, cô còn thông thạo nhiều thứ tiếng như tiếng Trung cơ bản, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông, tiếng Nhật và tiếng Pháp.

Trang 163 cho biết, mặc dù ít khi được mẹ nhắc đến trước truyền thông nhưng Hà Siêu Hân lại là "con át chủ bài" của bà tư Lương An Kỳ. Khi "trùm sòng bạc" ốm đau, bà tư Lương An Kỳ đã gọi gấp Hà Siêu Hân đang du học ở nước Anh về Hong Kong (Trung Quốc) để chiếm ưu thế trong cuộc chiến giành gia sản.

Giờ đây, khi "trùm sòng bạc" qua đời, dù các con của bà hai Lam Quỳnh Anh đắc thế, nắm trọn đế chế sòng bạc trong tay nhưng Hà Siêu Hân chắn chắn vẫn nhận được khoản thừa kế không nhỏ từ cha mình, có cuộc sống xa hoa, hưởng cả đời không hết.

Nguồn: 163