Bất ngờ với bộ phim nối sóng Dưới bóng cây hạnh phúc

Tối nay, Dưới bóng cây hạnh phúc sẽ phát sóng tập cuối trên kênh VTV1. Điều khán giả tò mò là sau khi bộ phim kết thúc, đâu sẽ là tác phẩm nối sóng. Theo thông tin lịch chiếu từ VTV, từ ngày mai, bộ phim Khúc hát Mặt Trời sẽ tiếp nối khung giờ phát sóng của Dưới bóng cây hạnh phúc trên VTV1.

Đáng chú ý, Khúc hát Mặt Trời là bộ phim được sản xuất từ năm 2015, đã từng lên sóng lần đầu thời điểm cuối 2015, đầu 2016. Phim đánh dấu sự hợp tác của Đài Truyền hình Việt Nam hợp tác với Đài TBS, Nhật Bản, do NSƯT Vũ Trường Khoa làm đạo diễn. Tác phẩm được mua kịch bản chuyển thể từ bộ phim truyền hình A Song to the Sun của Nhật Bản năm 2006.

"Dưới bóng cây hạnh phúc" sẽ khép lại với đoạn kết viên mãn cho vợ chồng Son - Đạt?

Khúc hát Mặt Trời dài 24 tập, có sự tham gia của các diễn viên như Nhã Phương, Quang Tuấn, Huỳnh Anh, Hoàng Oanh... Phim xoay quanh Yến Phương (Nhã Phương), một cô gái trẻ, xinh đẹp và lạc quan có năng khiếu về âm nhạc nhưng lại mắc phải căn bệnh về da hiếm gặp XP khiến cô không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và sống quá 20 tuổi. Phương chỉ thấy được hình ảnh ban ngày thông qua những gì Quyên (Hoàng Oanh) – người bạn thân của cô ghi lại, rồi phải đợi đến khi màn đêm buông xuống mới có thể ra với cuộc sống bên ngoài.

"Khúc hát Mặt Trời" do Nhã Phương, Quang Tuấn đóng chính.

Trong một lần tình cờ, cô đã gặp được Quân (Quang Tuấn) - một chàng trai lạnh lùng, bất cần đời, nhưng sâu thẳm trong tim là người nặng tình, trượng nghĩa. Từ những ấn tượng đầu tiên chẳng mấy tốt đẹp, Quân dần cảm thấy bị cuốn hút bởi sự hồn nhiên trong sáng và nghị lực sống đáng khâm phục của cô. Khi đã vượt qua bao trở ngại trong tình yêu và cuộc sống, đồng thời nhận được lời mời sang Nhật biểu diễn, Phương lại phải đứng trước sự lựa chọn khó khăn nhất trong đời: tỏa sáng trên sân khấu một lần duy nhất hoặc tiếp tục nuôi hy vọng chữa bệnh nhưng không bao giờ hát được nữa.