Bất ngờ trước mặt mộc của Lưu Diệc Phi

Mới đây, trang Sohu đã đăng tải loạt ảnh mặt mộc của Lưu Diệc Phi và ngay lập tức gây ra một làn sóng bàn tán trên mạng xã hội. Trong ảnh, "thần tiên tỷ tỷ" để lộ làn da ngăm đen, quầng thâm mắt rõ rệt và một vài nốt mụn nhỏ li ti. Khác hẳn với hình tượng mỹ miều, hoàn hảo thường thấy trên màn ảnh, diện mạo này khiến cô trông gần gũi như bao người bình thường khác.

Nhưng sự đối lập quá lớn giữa "nữ thần màn ảnh" và một Lưu Diệc Phi không trang điểm đã tạo nên nhiều phản ứng trái chiều. Một bộ phận netizen cảm thán "thần tiên cũng hóa phàm trần", cho rằng hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" đã phần nào sụp đổ. Ngược lại, không ít người lại đứng ra bênh vực, cho rằng chính sự chân thật ấy mới khiến cô trở nên dễ mến và gần gũi hơn.

Mặt mộc của Lưu Diệc Phi gây xôn xao

Lưu Diệc Phi vốn gắn liền với hình tượng "thần tiên tỷ tỷ" từ rất sớm. Năm 2005 khi mới 18 tuổi, cô nổi lên nhờ vai Triệu Linh Nhi trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 1. Một đôi mắt trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười ngây thơ đã biến cô thành "nữ thần cổ trang" thế hệ mới. Sau đó, vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp tiếp tục củng cố danh xưng ấy, đưa Lưu Diệc Phi trở thành tượng đài nhan sắc khó ai vượt qua.

Trong suốt hơn 20 năm sự nghiệp, cô gần như luôn giữ hình ảnh hoàn hảo. Từ phim ảnh, tạp chí, thảm đỏ cho đến ảnh chụp lén ngoài đời, Lưu Diệc Phi hiếm khi xuất hiện với trạng thái không chỉn chu. Chính vì thế, khi loạt ảnh mặt mộc lan truyền, nhiều người cảm thấy "vỡ mộng".

Tuy nhiên, cũng có không ít khán giả chỉ ra rằng, một nữ diễn viên ở tuổi U40 có vài nếp nhăn, quầng thâm hay mụn nhỏ là điều hết sức bình thường. So với mặt mộc của nhiều người cùng tuổi, Lưu Diệc Phi vẫn giữ được nét trẻ trung đáng ngưỡng mộ. "Đây mới là nhan sắc thật sự của cô ấy, không phải vẻ đẹp được che chắn bởi filter và lớp makeup dày cộp" - một netizen bình luận.

Giới giải trí vốn nổi tiếng khắt khe với ngoại hình, không ít nghệ sĩ chi tiền tỷ cho các liệu trình chăm sóc da, giảm cân, thậm chí "dao kéo" để giữ hình ảnh trước công chúng. Không chỉ vậy, những tấm ảnh "bóc phốt mặt mộc" còn có thể khiến danh tiếng của họ bị ảnh hưởng.

Thế nhưng, Lưu Diệc Phi nhiều lần cho thấy cô không quá bận tâm đến điều đó. Khi tham gia Hoa Mộc Lan, nữ diễn viên sẵn sàng để mặt mộc, phơi nắng đến mức làn da sạm đen nhằm khắc họa nhân vật chân thực nhất. Trước đó, cô cũng từng thoải mái xuất hiện trong các chương trình giải trí với lớp trang điểm rất nhẹ, thậm chí không ngại lộ nhược điểm.

Khi được hỏi về nhan sắc, Lưu Diệc Phi thẳng thắn cho biết: "Tôi chưa từng nghĩ mình là thần tiên, đó chỉ là ánh hào quang nhân vật mang lại. Điều tôi quan tâm hơn là mình có thể diễn tốt vai tiếp theo hay không, có thể sống đúng với bản thân hay không". Chính sự điềm tĩnh ấy đã giúp cô khác biệt giữa một showbiz vốn quen với chuẩn mực "trắng, trẻ, gầy".

Lưu Diệc Phi không quá để tâm đến ngoại hình

Điều khiến nhiều người nể trọng ở Lưu Diệc Phi là cô chưa từng cố gắng gò ép mình vào những tiêu chuẩn sắc đẹp cứng nhắc. Không ngại để lộ dáng người đầy đặn, đôi khi là nụ cười hở lợi hay làn da không trắng mịn màng, nữ diễn viên dường như chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về điều đó. Thay vì chạy theo "vỏ bọc hoàn hảo", cô chọn sự thoải mái và tự do.

Ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi đã đi qua giai đoạn cần chứng minh bản thân bằng nhan sắc. Điều giúp cô đứng vững trong showbiz không chỉ là ngoại hình mà còn là sự nghiệp ổn định, tác phẩm ghi dấu ấn và một khí chất không lẫn vào đâu được. Và có lẽ, chính sự dũng cảm đối diện với những khoảnh khắc không hoàn hảo mới là điểm khiến "thần tiên tỷ tỷ" trở nên đặc biệt trong lòng công chúng.

Nguồn: Sohu