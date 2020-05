Bất ngờ nhân thân người buộc bé gái vào thùng xe tải vì nghi ăn trộm tiền

Theo đó, ngày hôm qua (30/5), MXH chia sẻ những hình ảnh về một bé gái bị buộc 2 tay vào phía sau thùng xe tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, theo như hình ảnh được chia sẻ, một bé gái tầm 11- 12 tuổi bị trói 2 chân, 2 tay vào phía sau một chiếc xe tải và ngay cạnh vị trí bé bị trói là một tấm bảng bằng giấy bìa cứng có chữ "phạt trộm" ghi bằng bút mực khá lớn.

Người đăng tải còn chia sẻ thêm, những người trói bé gái đang dùng nhiều lời lẽ đe nẹt cháu với nội dung nghi cháu lấy trộm tiền. Người phụ nữ lớn tuổi còn xông vào đánh cháu túi bụi bằng mọi thứ cầm trên tay.

Hình ảnh bé gái bị buộc vào thùng xe được đăng tải trên MXH.

Người viết còn chia sẻ thêm:

"Mình đã cùng với 1 số bạn đường dừng lại và kịp thời can ngăn bảo vệ và buộc gia đình tháo dây trói cho bé. Theo người nhà cháu bé thì cháu có trộm tiền gì gì đó, tuy nhiên cả gia đình và người nhà mang cháu ra đường trói chặt cháu và sau xe và đánh cháu như vậy là đã vi phạm pháp luật.

Mặc dù đã giải thích và can ngăn nhưng số người trên tỏ ra bất hợp tác và phản ứng đối với những người tham gia ngăn chặn, nhất là người bà đã có hành vi cởi quần đuổi đánh một bạn trẻ tham gia ngăn cản hành vi đánh cháu, người tự xưng là mẹ cũng hằn học chửi rủa khách qua đường... Nhiều người lớn tuổi khác (theo mình đều là người nhà cháu bé) cũng có thái độ thờ ơ với sự việc".

Sự việc diễn ra thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, họ đã có những phản ứng mạnh với việc trói bé gái như vậy, nên ngay sau đó cháu bé được người nhà cởi trói cho vào nhà.

Những hình ảnh đó đã được nhiều người ghi lại và đăng tải lên MXH. Ngay sau khi đăng tải vụ việc đã khiến nhiều người hết sức phẫn nộ về hành động của người nhà cháu bé.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng địa phương đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra được xác định xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thông tin với Người Đưa Tin, ông Lê Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an huyện đã vào cuộc làm rõ vụ việc bé gái 12 tuổi bị gia đình trói 2 tay sau thùng xe ô tô dựng ngoài đường rồi đánh đập vì nghi cháu trộm tiền.

Cụ thể, vụ việc xảy ra tại, gia đình ông Nguyễn Văn C. (62 tuổi), ở thôn 10, xã Lý Trạch.

Bé gái trong hình được xác định là cháu N.T.T. (12 tuổi), là cháu ngoại của ông C. Gia đình ông C. do bức xúc vì nghi ngờ cháu ăn trộm tiền của người lớn trong nhà nên đã dùng dây buộc hai tay chau T. vào sau thùng xe ôtô tải loại 2,5 tấn của gia đình để cháu sợ không dám lấy nữa.