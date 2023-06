Bất ngờ nhân thân của thi thể bị cháy đen ở TPHCM

Ngày 5/6, Công an TP Thủ Đức vẫn đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ thi thể cháy đen vừa phát hiện trên địa bàn.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân tên L.V.T (31 tuổi, quê Bến Tre) vừa ra tù được vài ngày. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định, anh T đi bộ vào bãi đất trống trên rồi tưới xăng lên người tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà của nạn nhân cũng đã đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết.

Trước đó vào khoảng 5h cùng ngày, người dân lưu thông trên đường số 5 (phường An Phú, TP Thủ Đức) phát hiện một thi thể bị cháy đen nên hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, trên người không có giấy tờ tùy thân, cạnh đó có một đôi dép. Hiện trường xảy ra vụ việc là bãi đất trống nằm trong một dự án, bên ngoài có hàng rào tôn bao quanh, ít người qua lại.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, xử lý.