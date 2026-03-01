Bất ngờ nhận ra bố mẹ mình đã già đi rất nhiều: Các bác sĩ cảnh báo về 4 thay đổi cần chú ý, trong đó có việc tủ lạnh trống rỗng

Khi con cái trưởng thành và cha mẹ già xa cách lâu ngày, họ thường chỉ nhận ra sự suy giảm rõ rệt về sức khỏe của cha mẹ khi đoàn tụ trong các kỳ nghỉ. Cảm giác bất ngờ "phát hiện ra cha mẹ đang già đi" này có thể là một tín hiệu cảnh báo sức khỏe từ cơ thể.

Không nên bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo: Sự suy giảm về hành vi là yếu tố quan trọng nhất

Việc phát hiện sớm những thay đổi về sức khỏe ở cha mẹ đã trở thành vấn đề mà mọi gia đình không thể bỏ qua. Bác sĩ Chien Chia-wei, bác sĩ điều trị tại Khoa Lão khoa Bệnh viện Chi Mei (Đài Loan, Trung Quốc), chỉ ra rằng con cái phải cảnh giác khi cha mẹ có những biểu hiện sau:

Thứ nhất, suy giảm khả năng vận động, bao gồm tốc độ đi bộ chậm hơn, dáng đi không vững và phải vịn vào tường hoặc đồ đạc để di chuyển. Vì tốc độ đi bộ là một chỉ số quan trọng về sức khỏe tổng thể, khi người cao tuổi không thể duy trì khoảng cách đi bộ bình thường hoặc mới bị ngã. Điều đó cho thấy sự suy giảm đáng kể về sức mạnh cơ bắp và chức năng khớp.

Thứ hai, những thay đổi về trí nhớ và chức năng nhận thức cũng đáng chú ý. Bác sĩ Chien Chia-wei nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng nếu họ bắt đầu quên uống thuốc, liên tục hỏi cùng một câu hỏi, bị lạc trong môi trường quen thuộc hoặc suy giảm đáng kể khả năng phán đoán, đây có thể là những dấu hiệu sớm của chứng mất trí nhớ hoặc suy giảm nhận thức.

Những thay đổi về tâm trạng và hành vi xã hội cũng đáng lưu ý. Nếu cha mẹ trở nên trầm cảm, mất hứng thú với các hoạt động trước đây yêu thích, xa lánh bạn bè hoặc từ bỏ các hoạt động xã hội, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo về các vấn đề sức khỏe tâm thần. Nếu nhà cửa bừa bộn, hóa đơn chưa thanh toán, tủ lạnh trống rỗng hoặc chỉ chứa thức ăn chế biến sẵn, hoặc sụt cân đáng kể... điều đó cho thấy cha mẹ có thể không còn khả năng tự chăm sóc bản thân một cách đúng đắn.

Việc đánh giá thường xuyên và sự chăm sóc của gia đình là những biện pháp khắc phục thiết yếu

Đối với cha mẹ già, bác sĩ Chien Chia-Wei khuyên nên bắt đầu thảo luận về vấn đề lão hóa và kế hoạch chăm sóc từ sớm, thay vì chờ đến khi xảy ra khủng hoảng sức khỏe. Việc trao đổi sớm sẽ cung cấp cho gia đình nhiều lựa chọn hơn và giảm bớt căng thẳng trong tương lai.

Khi cha mẹ có những dấu hiệu cảnh báo đã nêu ở trên, hãy khuyến khích họ đi khám sức khỏe định kỳ và chủ động hỗ trợ đặt lịch hẹn hoặc cùng họ đến các cuộc hẹn khám bệnh. Việc tham khảo ý kiến bác sĩ lão khoa hoặc bác sĩ gia đình để được đánh giá toàn diện là đặc biệt quan trọng.

Những buổi sum họp gia đình không chỉ là dịp để tận hưởng thời gian bên nhau, mà còn là cơ hội tốt nhất để quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ. Thay vì chờ đến khi xảy ra khủng hoảng sức khỏe rồi mới vội vàng tìm cách đối phó, tốt hơn hết là nên bắt đầu chú ý hơn đến những thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của cha mẹ ngay từ bây giờ.

Phát hiện sớm các dấu hiệu cảnh báo và tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp kịp thời, để cha mẹ có thể duy trì chất lượng cuộc sống và phẩm giá khi về già. Sự quan tâm và đồng hành chu đáo của con cái chính là món quà sức khỏe tốt nhất mà chúng có thể dành tặng cho cha mẹ.