Theo BSCK2 Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tốc độ giải phóng nồng độ cồn khỏi cơ thể không giống nhau ở mỗi người và phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Trước hết là tổng lượng rượu bia đã uống, nồng độ cồn trong từng loại đồ uống và thời gian kéo dài cuộc nhậu. Cơ thể chuyển hóa cồn chủ yếu qua gan nhờ hệ enzyme chuyên biệt. Trung bình, gan chỉ xử lý được lượng cồn nhất định mỗi giờ, vì vậy nếu uống quá nhiều trong thời gian ngắn, nồng độ cồn sẽ tích tụ và tồn lưu lâu hơn trong máu cũng như hơi thở.

Yếu tố cơ địa cũng đóng vai trò quan trọng. Người nhẹ cân, đang đói, ít khi uống rượu, mới uống lần đầu hoặc có bệnh lý nền về gan, dạ dày sẽ dễ say và thải cồn chậm hơn. Có người uống từ tối hôm trước nhưng sáng hôm sau vẫn còn nồng độ cồn khi kiểm tra, trong khi người khác có thể đào thải nhanh hơn với cùng một lượng rượu.

Để hỗ trợ cơ thể đào thải cồn, chuyên gia khuyến nghị một số biện pháp giúp giảm cảm giác khó chịu sau uống rượu.

Việc bổ sung nước và các loại nước ép thảo mộc sẽ hỗ trợ gan đào thải nồng độ cồn hiệu quả, giúp cơ thể nhanh hồi phục.

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước là cách đơn giản và an toàn nhất. Nước giúp bù dịch, hạn chế tình trạng mất nước do rượu gây ra, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa và đào thải qua thận. Việc bổ sung nước không làm “biến mất” ngay nồng độ cồn nhưng giúp cơ thể hồi phục tốt hơn.

Ăn hoặc uống nước ép hoa quả

Nước ép trái cây giàu vitamin C như cam, chanh có thể giúp người uống cảm thấy dễ chịu, giảm mệt mỏi. Có thể pha nước cốt chanh với nước ấm để uống sau khi dùng rượu bia. Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không thay thế cho thời gian cần thiết để gan chuyển hóa cồn.

Uống nước rau má và nước vỏ quýt

Một số bài thuốc dân gian cũng được áp dụng. Nước rau má tươi giã ép lấy nước, pha thêm chanh và chút muối được cho là có tác dụng thanh nhiệt. Vỏ quýt phơi khô – trong đông y gọi là trần bì – sắc cùng mơ chua có thể giúp giảm cảm giác buồn nôn, đầy bụng sau khi uống rượu. Dù vậy, các phương pháp này chủ yếu hỗ trợ triệu chứng, không làm tăng tốc độ chuyển hóa cồn vượt quá khả năng sinh lý của gan.

Các chuyên gia y tế lưu ý, cách tốt nhất để tránh tồn dư nồng độ cồn là kiểm soát lượng uống ngay từ đầu. Trước khi uống rượu bia, nên ăn đầy đủ, đặc biệt là thực phẩm giàu tinh bột và rau xanh để làm chậm hấp thu cồn. Không uống khi bụng đói vì cồn sẽ đi nhanh vào máu, gây say nhanh và tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày.

Trong bữa tiệc, nên uống chậm, xen kẽ với nước lọc và trò chuyện để giảm lượng tiêu thụ. Việc uống từ tốn giúp gan có thời gian oxy hóa cồn, hạn chế tích tụ quá mức trong máu.

Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, không có biện pháp nào giúp “giải rượu cấp tốc” trong vài giờ. Cách duy nhất để nồng độ cồn trở về 0 là chờ cơ thể chuyển hóa hoàn toàn. Vì vậy, người đã uống rượu bia không nên lái xe hoặc thực hiện công việc đòi hỏi sự tỉnh táo cho đến khi chắc chắn cơ thể đã đào thải hết cồn.