Bất ngờ lời khai của phó giám đốc Công ty Thành Bưởi và tài xế vụ 5 người chết

Phó giám đốc Công ty TNHH Thành Bưởi (Công ty Thành Bưởi) Lê Dương (SN 1991, tỉnh Lâm Đồng) bị truy tố tội “điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Tại phiên toà, thẩm phán hỏi, việc ký lệnh vận chuyển liên quan vụ tai nạn làm 5 người chết ở Đồng Nai, ngoài phó giám đốc công ty thì trưởng phòng có được ký lệnh vận chuyển không?

Trả lời, bị cáo Dương nói, không rõ.

Lời khai của bị cáo Lê Dương - Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi

Còn các văn bản hoạt động của công ty hay thủ tục, quy trình xe vận chuyển, tài xế xe, bị cáo Dương nói do giao phó và tin tưởng vào kinh nghiệm và chuyên môn của cấp dưới.



Sau khi xảy ra tai nạn, bị cáo đã yêu cầu cấp dưới báo cáo sự việc.

Trong khi đó, bị cáo Hoàng Văn Tính (38 tuổi) bị truy tố về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trả lời HĐXX việc xét nghiệm dương tính nồng độ cồn, Tính khai không uống rượu trước khi lái xe, mà sau khi gây tai nạn mới uống rượu. Sau đó, Tính được xe công ty chở ra cơ quan công an đầu thú.

Về việc bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe 3 tháng (5-8-2023 đến 5-11-2023), Tính khai không thông báo cụ thể cho công ty, chỉ xin nghỉ để xử lý giấy tờ xe.

Bị cáo Lê Dương (trái) và tài xế Tính

Trước khi xuất bến từ TP HCM đi Đà Lạt, Tính cho biết công ty có kiểm tra nồng độ cồn bằng máy đo, tuy nhiên không kiểm tra giấy phép lái xe. “Lỗi vụ tai nạn hoàn toàn do lỗi bị cáo”-bị cáo Tính nói.



Vào khoảng 0 giờ ngày 30-9-2023, Tính điều khiển xe ô tô khách “Thành Bưởi” biển số 50F-004.83 đi từ TP HCM về TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 20 (xã Phú Vinh, huyện Định Quán), do không giữ khoảng cách an toàn với xe liền kề phía trước, xe của Tính va chạm với xe ô tô tải biển số 60C-345.13 do anh Hoàng Đăng Tuấn điều khiển.

Nỗi buồn in hằn trên khuôn mặt người thân các nạn nhân

Theo cáo trạng, tài xế Tính bị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe hạng E từ ngày 5-8 đến hết ngày 5-11-2023.



Sau va chạm, Tính đánh tay lái và điều khiển xe ô tô khách Thành Bưởi đi không đúng phần đường quy định dẫn đến va chạm với xe ô tô khách (loại 16 chỗ ngồi) biển số 86B-015.75 do anh Nguyễn Văn Cảnh điều khiển. Hậu quả làm chết 5 người, bị thương 4 người.