Công an tỉnh Quảng Nam ngày 16/11 cho biết, lực lượng an ninh cơ sở Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên vừa kiểm tra, phát hiện nhiều đối tượng dương tính với ma túy.Cụ thể, vào lúc 10h00 phút ngày 15/11/2024, trực ban Công an thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên nhận được tin báo về việc phát hiện tại dãy phòng trọ của ông Đoàn Công Trung (SN: 1978, địa chỉ ở khối phố Xuyên Tây, TT.Nam Phước) có nhóm khoảng 10 người không rõ nhân thân lai lịch, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ Công tác Công an thị trấn Nam Phước tiến hành xác minh phát hiện tại phòng số 4 của dãy trọ nêu trên có 05 nam, 05 nữ đang ở chung trong phòng với nhau gồm:

Dương Thế Thôi (SN: 2001, trú xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam), H.G.B (SN: 2008, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.H.A.K (SN: 2011, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.V.A.T (SN: 2009, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.V.H.V (SN: 2009, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.T.M (SN: 2009, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.T.A.T (SN: 2009, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.T.D (SN: 2009, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), L.T.Y.N (SN: 2009, trú quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng), N.H.L (SN: 2008, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng).

Các thanh thiếu niên đang tập trung trong phòng trọ số 4 - Ảnh: Công an Quảng Nam

Tổ công tác tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân các đối tượng trên nhưng những thanh thiếu niên này không xuất trình được nên mời các đối tượng về Công an thị trấn Nam Phước tiến hành xác minh làm rõ.

Quá trình làm việc các nam nữ thanh niên khai nhận đến tại phòng trọ trên để thăm chơi với bạn đang trọ tại đây. Kiểm tra xác định đối tượng Dương Thế Thôi (SN: 2001, trú xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) dương tính với chất ma tuý.

Hiện Công an thị trấn đang xác minh, xử lý vụ việc, đồng thời liên hệ gia đình các cháu để phối hợp theo dõi, quản lý.