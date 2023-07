Bất ngờ diện mạo lột xác của mỹ nhân Kill Me Heal Me sau ca ghép gan thay đổi cuộc đời

Tối 24/7, nữ diễn viên Yoon Joo (Kill Me Heal Me) đăng lên trang cá nhân loạt ảnh mới nhân dịp kỷ niệm 2 năm kể từ ngày cô được ghép gan. Sự chú ý của cư dân mạng đổ dồn vào diện mạo của nữ diễn viên này. So với thời điểm 2 năm trước, diện mạo Yoon Joo đã thay đổi theo chiều hướng tích cực, trông nữ nghệ sĩ cũng hồng hào, khỏe khoắn hơn nhiều.

Mỹ nhân Kill Me Heal Me bày tỏ niềm xúc động, bồi hồi nhân ngày kỷ niệm: "Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tôi được đón nhận cuộc đời mới. Nhìn ngọn nến được thắp lên khiến tôi nhận ra rằng, mình vẫn còn sống và phải trân trọng những gì mình đang có. Tôi sẽ không bao giờ quên ân nhân, người đã hiến gan cho mình. Tôi xin hứa sẽ trở thành 1 người tỏa sáng trong tương lai".

Yoon Joo xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, rạng rỡ

Diện mạo nữ diễn viên thay đổi nhiều so với thời điểm năm 2021

Đúng ngày này 1 năm trước, Yoon Joo cũng đăng tải thông điệp xúc động lên trang cá nhân nhằm bày tỏ lòng biết ơn với ân nhân: "Từ trong sâu thẳm trái tim, tôi luôn biết ơn ân nhân. Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, luôn chăm sóc bản thân để không phụ lòng người đã trao cho tôi cuộc đời thứ 2".

Vào năm 2019, nữ diễn viên thông báo cô bị suy gan cấp tính. Tại thời điểm đó, cô chưa tìm được người hiến gan. Phải tới năm 2021, Yoon Joo mới tìm được nguồn gan phù hợp và hoàn thành ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Được biết, cô đã dừng lại mọi hoạt động trong showbiz từ năm 2020 để tập trung phục hồi sức khỏe.

Yoon Joo sinh năm 1989, chính thức gia nhập làng giải trí vào năm 2010. Trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật (2010 - 2020), nữ diễn viên đã tham gia tổng cộng 20 bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Cô tạm rời xa màn ảnh từ năm 2020 để tập trung chăm lo cho sức khỏe

Nguồn: Kbizoom