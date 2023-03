Bất ngờ chưa! Sao nữ từng bị chê có sắc không tài, chỉ toàn "khoe thân" nay là người đỉnh nhất nhì The Glory

Lim Ji Yeon, nữ diễn viên đóng vai ác nữ Park Yeon Jin trong series The Glory, hiện đang là cái tên rất được khán giả quan tâm. Trong một cuộc bình chọn những người diễn đỉnh nhất The Glory từ khán giả, Lim Ji Yeon thậm chí đứng đầu bảng ở hạng mục nữ diễn viên với số phiếu bầu lên tới 61%.



The Glory (Ảnh: Netflix)

Dù thời gian gần đây, Lim Ji Yeon nhận được nhiều lời khen cho màn thể hiện phi thường ở The Glory nhưng thực tế trong quá khứ, cô từng phải chịu nhiều chỉ trích về diễn xuất của mình. Trong năm đầu sự nghiệp, khi góp mặt ở bộ phim Obsessed (2014), diễn xuất của mỹ nhân họ Lim thậm chí còn bị miêu tả với tính từ “khủng khiếp”. Khán giả chỉ trích cô là có sắc không tài, không hợp với diễn xuất. Đặc biệt vì phim có nhiều cảnh nóng giữa cô với đàn anh Song Seung Hun nên Lim Ji Yeon cũng bị chỉ trích rất nhiều.

(Ảnh: Hancinema)

Những lời chỉ trích tiếp tục nối dài khi một năm sau đó, Lim Ji Yeon nhận thêm một bộ phim gắn mác 18+ là The Treacherous. Bộ phim này thậm chí còn bị chỉ trích nhiều hơn bởi nó lấy bối cảnh quá khứ, trong phim các nhân vật chủ yếu mặc Hanbok. Những bộ Hanbok bị biến tấu hở hang khiến không chỉ mình Ji Yeon mà cả ekip làm phim đều vướng phải tranh cãi.

(Ảnh: Hancinema)

Chuyển hướng sang truyền hình, Lim Ji Yeon có vai chính đầu tiên trong High Society. Lúc này diễn xuất của cô tiếp tục bị chỉ trích một lần nữa. Thậm chí chí có bài báo còn nói rằng đã đến lúc Lim Ji Yeon nên “cởi bỏ” những tranh cãi về diễn xuất của mình thay vì “cởi bỏ quần áo”.

Dù nhận nhiều chỉ trích về diễn xuất nhưng Lim Ji Yeon không để điều đó ngăn cản cô theo đuổi đam mê của mình. Cô tiếp tục làm việc chăm chỉ và không ngừng mở rộng phạm vi diễn xuất trong các tác phẩm như Rose Mansion, Money Heist,.. Mỹ nhân họ Lim từng chia sẻ cô ấy phải làm việc chăm chỉ hơn nữa vì cô ấy không phải là một “diễn viên bẩm sinh”.

“Tôi rất biết ơn vì đã nhận được nhiều sự chú ý khi mới ra mắt, nhưng vào thời điểm đó, tôi không có kinh nghiệm trên trường quay và kỹ năng diễn xuất còn thiếu sót. Tôi bị la mắng rất nhiều trên phim trường nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghỉ việc. Mặc dù tôi học chậm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để cải thiện kỹ năng của mình trong mọi dự án. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao tôi có thể nhận được những lời khen ngợi tuyệt vời như ngày hôm nay.” - Lim Ji Yeon chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Tám năm sau khi ra mắt, Lim Ji Yeon đã bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp với tư cách là một nữ diễn viên có năng lực. Kỹ năng diễn xuất của cô trong các tác phẩm gần đây như Tazza và Money Heist tốt hơn rõ rệt so với trước đây. Và diễn xuất của Lim Ji Yeon trong The Glory là một bước ngoặt thay đổi sự nghiệp nữ diễn viên. Tuy vậy, Lim Ji Yeon chia sẻ mình vẫn còn rất nhiều lo lắng và sợ hãimỗi khi tới phim trường: “Bất chấp tất cả những lời khen ngợi tôi đang nhận được, một ngày nào đó tôi có thể lại bị chỉ trích vì diễn xuất của mình. Tôi vẫn còn sợ trên trường quay và lo lắng rằng mình sẽ làm không tốt. Tuy nhiên, điều đó thúc đẩy tôi làm tốt hơn. Cảm giác hoàn thành sau khi vượt qua những thất bại là lý do lớn nhất khiến tôi yêu thích công việc này.”

Hi vọng trong tương lai, dù thành công hay thất bại thì Lim Ji Yeon cũng sẽ mang được những khía cạnh mới của mình vào các tác phẩm trong tương lai.

Nguồn: Koreaboo