Bắt "Ngạn Tổ" lừa hơn 400 bị hại, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại TP.HCH) để điều tra về hành vi "Lừa chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ đầu năm 2025, Bình không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức đăng bán hàng trên mạng xã hội. Bình tải hình ảnh, video các mặt hàng như xe máy, cuốc, ghe, phà… từ internet, sau đó sử dụng sim "rác" lập nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và tạo các tài khoản mạng xã hội giả như "Trần Đạt", "Phụ Tùng Xe", "Ngạn Tổ" để đăng bán hàng.

Khi có người liên hệ, Bình gửi hình ảnh, video để tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước. Sau khi nhận tiền, Bình tiếp tục giả danh người vận chuyển để yêu cầu chuyển thêm tiền.

Nếu nạn nhân không đồng ý, Bình lập tức cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Trong số các nạn nhân có anh K.T.H. (ngụ xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh). Anh H. đã chuyển 25 triệu đồng tiền đặt cọc để mua rơ moóc xe cuốc do Bình đăng bán trên Facebook. Sau khi nhận tiền, Bình chặn liên lạc với anh H. khiến nạn nhân không thể nhận hàng.

Theo công an, với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa đảo hơn 400 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.