Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng thông qua giao dịch mua bán “thiên thạch” giả.

4 đối tượng (từ trên xuống): Man Thăng Long, Tô Minh Quảng, Vương Cường, Mai Văn Cường. (Ảnh: CA)

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T. (trú tại TP Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng lừa mua “thiên thạch” giả với giá cao.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng liên quan gồm: Man Thăng Long (SN 1976, trú tại Hưng Yên), Tô Minh Quảng (SN 1976, trú tại Quảng Nam cũ), Vương Cường (SN 1976, trú tại Hà Nội) và Mai Văn Cường (SN 1983, trú tại Tuyên Quang). Các đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt, 2 xe ô tô trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng cùng 4 điện thoại di động và nhiều vật dụng các đối tượng sử dụng để lừa đảo.

Theo điều tra, đầu năm 2025, thông qua mạng xã hội Man Thăng Long nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua “thiên thạch” với giá cao nên nảy sinh ý định làm giả để bán, chiếm đoạt tiền của người mua.

Sau khi tự làm giả được 1 viên “thiên thạch”, Long thông đồng với Mai Văn Cường, Vương Cường để tìm khách mua; đối tượng được nhắm đến là những người có điều kiện về kinh tế và có niềm tin thần bí vào “thiên thạch”.

Khi đã tìm được khách, Long không trực tiếp giao dịch mà “điều” Tô Minh Quảng từ trong miền Nam ra đóng vai chủ hàng để ký hợp đồng mua bán.

Tang vật cơ quan thu giữ. (Ảnh: CA)

Để hành vi phạm tội diễn ra trót lọt, các đối tượng yêu cầu người mua phải tiến hành giao dịch tại địa điểm theo chỉ định, trước khi giao dịch cần phải làm lễ cúng.

Khi giao dịch, Long sử dụng thủ thuật tinh vi để đánh lừa người mua; kết thúc giao dịch, “thiên thạch” giả được niêm phong trong két sắt và người mua không được tự ý mở, nếu muốn mở thì phải mời các đối tượng đến nhà làm lễ. Khi người mua nhiều lần yêu cầu đến mở niêm phong, các đối tượng lấy lý do trì hoãn.

Với thủ đoạn trên, trong tháng 5/2025, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 11 tỷ đồng từ gia đình bà T.

Đến tháng 3/2026, nghi ngờ bị lừa đảo, bà T đã trình báo cơ quan công an.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng khi giao dịch, mua bán kim loại quý, đá quý, nhất là những mặt hàng có giá trị lớn; nên giao dịch, mua bán tại các cơ sở kinh doanh, cửa hàng có uy tín và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật.

Khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần trình báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

* Theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025, người phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” có thể bị:

- Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm hoặc tù chung thân (tùy theo tính chất, mức độ phạm tội).

- Ngoài phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.