Bắt muỗi đêm tại TPHCM sẽ được hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm

Chiều 19/9, tiếp tục các nội dung làm việc tại kỳ họp lần thứ 11 (kỳ họp chuyên đề), đại biểu HĐND TPHCM khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025.

Theo UBND TPHCM, việc ban hành nghị quyết này nhằm phát huy các kết quả đã đạt được của chương trình mục tiêu Y tế - dân số giai đoạn 2016-2020, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, nội dung chuyên môn trong giai đoạn tới trong phòng, chống dịch, bệnh và sức khỏe cộng đồng; góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng và thực hiện các cam kết quốc tế. Đồng thời, tạo cơ sở pháp lý cho các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2023 – 2025 đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu HĐND TPHCM biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng đến đời sống dân sinh trên địa bàn. Ảnh: Ngô Tùng

Theo nghị quyết, chi hỗ trợ cho “người làm mồi” và người đi bắt muỗi đêm với mức hỗ trợ 130.000 đồng/người/đêm; chi hỗ trợ cho người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi với mức bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng (tính theo ngày). Chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch (không kể thành viên của hộ gia đình) với mức hỗ trợ 3.000 đồng/hộ/ lần.

Đối với chương trình dân số và phát triển, TPHCM chi hỗ trợ biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng 80.000 đồng/tin, bài từ 350 từ đến dưới 600 từ và 100.000 đồng/bài từ 600 từ trở lên.

UBND TPHCM dự kiến tổng kinh phí thực hiện trong năm 2023 là hơn 26 tỷ đồng. Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ này do ngân sách thành phố bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm cho các đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TPHCM đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân. Theo nghị quyết, những người được hỗ trợ là công dân thường trú tại TPHCM, đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân nhưng không đủ tiêu chuẩn tuyển quân theo quy định do có tật khúc xạ về mắt.

Mức hỗ trợ đối với mỗi trường hợp này không quá 9,8 triệu đồng nếu phẫu thuật 1 mắt và không quá 19,6 triệu đồng nếu phẫu thuật 2 mắt. UBND TPHCM sẽ phân bổ kinh phí cho các quận, huyện, TP Thủ Đức để chi trực tiếp cho công dân.

Người thụ hưởng chính sách và đủ điều kiện tuyển quân nhưng không tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân thì các địa phương có trách nhiệm thu hồi chi phí hỗ trợ, nộp lại ngân sách.

Dự kiến trong năm 2023, kinh phí hỗ trợ điều trị tật khúc xạ mắt cho công dân tại TPHCM là hơn 5,8 tỷ đồng. Nghị quyết được áp dụng kể từ ngày 1/10/2023.