Bật mí món quà tuyệt vời, được mong chờ bậc nhất mỗi mùa tựu trường

Chẳng học sinh, sinh viên nào muốn "đầu to, mắt cận"

Từ xưa đến nay, hình ảnh "đầu to, mắt cận" thường để chỉ những người học giỏi, chăm chỉ. Nhưng nếu được lựa chọn, chắc chắn chẳng học sinh/sinh viên nào muốn mình "đầu to mắt cận" cả. Một đôi mắt khỏe mạnh không chỉ khiến gương mặt thanh thoát hơn, tự tin hơn trong cả giao tiếp, học hành mà chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình theo đuổi ước mơ, tiếp thu tri thức trên giảng đường.

Cận thị khiến học sinh/sinh viên gặp nhiều khó khăn trong học tập và sinh hoạt hằng ngày (Ảnh minh họa: Pinterest)

Việc sử dụng kính cận hay lens cận đều tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, gia tăng độ cận và các bệnh về mắt theo thời gian. Nên dù kính/lens cận là người bạn đồng hành gắn bó suốt 12 năm học tập, nhưng đã đến lúc cất cặp kính vào một góc để tự tin mở ra một chương mới trên chuyến hành trình chinh phục tương lai.



Đó là lý do mà trước ngưỡng cửa đại học/cao đẳng, trong khi những món quà "team mắt sáng" muốn là những món đồ thời trang, thiết bị điện tử… mới thì "team mắt cận" chỉ muốn được thoát cận, tìm lại đôi mắt sáng tinh anh.

Món quà tuyệt vời nhất chính là món quà thiết thực nhất

Không chỉ bản thân học sinh/sinh viên, phụ huynh cũng không ai muốn con mình phải làm bạn với cặp kính cận gần như mọi lúc mọi nơi. Ai lại không xót xa khi thấy con em mình khổ sở trăm đường vì cận thị. Phụ huynh nào lại không lo lắng khi tương lai con bị kìm hãm bởi đôi mắt kém. Có những bạn mang mơ ước bước chân vào hàng ngũ phi công, công an, vận động viên,... nhưng buộc phải tạm gác lại cũng chỉ vì cận thị.

Lấy lại đôi mắt sáng không chỉ giúp "team cận thị" học tập tốt hơn mà còn tự tin hơn (Ảnh minh họa: Pinterest)

Bước vào giảng đường đại học/cao đẳng, thế giới xung quanh của những tân sinh viên cũng mở rộng hơn, đa dạng màu sắc hơn. Họ gặp gỡ nhiều người hơn, có nhiều cơ hội thay đổi tương lai hơn, cũng càng quan trọng ngoại hình hơn.



Bởi vậy, một món quà đắt tiền hay một thiết bị điện tử mới, thậm chí một cặp kính/lens cận đời mới cũng không phải món quà tuyệt vời nhất với "team cận thị". Để giúp con em mình mở ra một tương lai tốt đẹp hơn, trước mắt là mùa tựu trường sắp tới, phẫu thuật khúc xạ (hay thường gọi là mổ cận) chính là món quà ý nghĩa nhất của các bậc phụ huynh có thể dành tặng cho con em của mình.

Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, các phương pháp mổ cận cũng không ngừng cải tiến và đa dạng hóa. Trong đó, công nghệ laser SMILE pro đang tạo nên xu hướng "thoát cận đón mùa tựu trường" và nhận được nhiều sự quan tâm từ phụ huynh.

Món quà tuyệt vời nhất mùa tựu trường với "team cận thị" chính là đôi mắt sáng để chinh phục tương lai

Là công nghệ cải tiến từ ReLEx SMILE, phương pháp SMILE pro khắc phục mọi nhược điểm của các phương pháp điều trị cận thị khác như thời gian phẫu thuật lâu, phải lật vạt giác mạc, độ cận cao khó mổ, các biến chứng có thể xảy ra… Đồng thời, bảo tồn tối đa tính chất cơ sinh học giác mạc, không lo biến chứng sau mổ như xô lệch, viêm nhiễm hoặc tái cận.



Một điểm quan trọng mà các bậc phụ huynh ưu tiên chọn SMILE pro làm món quà thiết thực trong hành trang vào cánh cổng đại học/cao đẳng vì tốc độ và sự thoải mái trong quá trình mổ. Chỉ mất 8 giây cho mỗi mắt là "team cận thị" đã thoát cận thành công (ReLEx SMILE là 23 giây).

SMILE pro còn được trang bị công nghệ OcuLign và CentraLign giúp định tâm và chống đảo mắt trong phẫu thuật, không lo cử động mắt ảnh hưởng tới kết quả phẫu thuật. Mổ xong cũng không cần nghỉ ngơi nhiều hay chăm sóc phức tạp, hồi phục rất nhanh và chất lượng tầm nhìn sau khi mổ ổn định lâu dài. Điều này sẽ giúp học sinh/sinh viên thoát cận trong phút chốc để bắt đầu bước vào môi trường học tập mới với tầm nhìn, diện mạo và cuộc sống hoàn toàn mới sau này.

Tuy nhiên, công nghệ càng cao thì yêu cầu về tay nghề bác sĩ, cơ sở vật chất khi thực hiện mổ cần cũng càng tăng. Vì vậy, các bậc phụ huynh nên lưu ý lựa chọn nơi uy tín, bác sĩ giàu kinh nghiệm để gửi gắm con em mình. Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, các bác sĩ sẽ tiến hành quy trình thăm khám tiền phẫu thuật với 8 bước chuẩn quốc tế. Từ đó, giúp đánh giá và lựa chọn phương pháp phù hợp nhất với tình trạng mắt, nhu cầu, chi phí… cho từng trường hợp.

Hơn ai hết, hiểu được tầm quan trọng của món quà thiết thực: đôi mắt sáng đón mùa tựu trường, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND mong muốn được chung tay, góp sức cùng các bậc phụ huynh. Thông qua chương trình "Shining Days DND 2023 - Better vision for better life" với ưu đãi miễn phí khám chuyên sâu trước phẫu thuật, mức hỗ trợ chi phí lên đến 49% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác, đây là cơ hội vàng cho team cận thị tháo kính để tự tin bước vào giảng đường đại học/cao đẳng và tự tin chinh phục ước mơ.

Chỉ 8 giây cho mỗi mắt, SMILE pro biến hành trình lấy lại đôi mắt sáng ngời trở nên nhanh gọn, thoải mái

Chương trình áp dụng cho đối tượng trên 18 tuổi, khi lựa chọn phẫu thuật tật khúc xạ (cận, loạn, viễn) và lão thị bằng các phương pháp hiện đại hàng đầu: SMILE pro, ReLEx SMILE, CLEAR, Femto Lasik, SmartSurfACE, Lasik, Phakic; kết hợp kỹ thuật làm bền vững giác mạc Crosslinking. Chi tiết xem thêm tại: https://shiningdaysdnd.matquocte.vn/



