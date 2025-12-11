Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 10/12, biểu thuế thu nhập cá nhân đã có nhiều thay đổi so với quy định hiện hành.

Theo luật mới có hiệu lực từ 1/7/2026, biểu thuế lũy tiến từng phần đã giảm từ 7 bậc xuống còn 5 bậc. Luật đã nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại hai mức thuế suất trung gian.

Trong đó, thuế suất 15% ở bậc 2 được giảm xuống 10%, thuế suất 25% ở bậc 3 được giảm xuống còn 20%.

Cụ thể, biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định theo các bậc thu nhập tính thuế như sau: Người có phần thu nhập tính thuế trong năm đến 120 triệu đồng (tương ứng đến 10 triệu đồng/tháng) sẽ áp dụng thuế suất 5%. Với phần thu nhập trên 120 đến 360 triệu đồng/năm (hay trên 10 đến 30 triệu đồng/tháng), thuế suất áp dụng là 10%. Mức thu nhập trên 360 đến 720 triệu đồng/năm (tương đương trên 30 đến 60 triệu đồng/tháng) chịu thuế suất 20%. Đối với phần thu nhập trên 720 đến 1.200 triệu đồng/năm (hay trên 60 đến 100 triệu đồng/tháng), thuế suất sẽ là 30%. Cuối cùng, phần thu nhập trên 1.200 triệu đồng/năm (tức trên 100 triệu đồng/tháng) áp dụng thuế suất 35%, là bậc thuế cao nhất trong biểu thuế này.

Với biểu thuế mới, Chính phủ cho biết tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Về mức thuế suất tại biểu thuế lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5, đây là đề xuất hợp lý, vì đó là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN.

Theo Chính phủ, một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%. Ngoài ra, trường hợp điều chỉnh mức 35% xuống 30%, thì sẽ bị cho rằng là chính sách giảm thuế cho người giàu.

Về giảm trừ gia cảnh, Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) quy định giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Giảm trừ gia cảnh gồm: Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.