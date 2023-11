Bắt giữ ô tô chở hơn 3 tấn thuốc lá không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hoà An, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp Công an xã Nguyễn Huệ làm nhiệm vụ, phát hiện xe ô tô tải BKS 30F-86xx đang dừng đỗ bên lề đường có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Phương tiện cùng tang vật bị tạm giữ

Tiến hành kiểm tra, phát hiện thùng chở hàng của xe ô tô nói trên chứa 67 bao tải dù màu nâu, bên trong chứa gần 3,3 tấn thuốc lá sấy khô. Lái xe tải là N.V.T., (sinh năm 1987, trú tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa trên xe.

Tổ công tác đã lập biên bản và yêu cầu đưa phương tiện và hàng hóa về trụ sở Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Cao Bằng điều tra theo quy định của pháp luật.