Bắt giữ kẻ ném đá xe khách, đập kính nhà dân để... giải khuây

Sáng 25-5, Công an phường Thanh Khê Đông đã bàn giao Nguyễn Đình Hiền (SN 1990, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho Công an quận này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.



Đối tượng Nguyễn Đình Hiền tại cơ quan Công an.

Trước đó, rạng sáng 21-5, Công an phường Thanh Khê Đông liên tiếp nhận 4 đơn trình báo của người dân về việc bị một đối tượng đập ô tô, đập cửa kính, thậm chí một số người đã bị thương tích do hành vi ném đá, gạch do đối tượng gây ra.

Cụ thể, tài xế Thái Danh Tuyền (SN 1987, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) trình báo xe khách của mình bị một đối tượng ném gạch ngay khi đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành, theo hướng quận Liên Chiểu về quận Thanh Khê.

Hậu quả, xe khách BKS 43B - 009.56 bị vỡ cửa kính hông, 2 khách ngồi trên xe là bà Phạm Thị Hoa (SN 1962) và một cháu nhỏ bị thương nặng vùng đầu, gãy xương hàm.

Xe khách và nhà dân bị Hiền đập phá rạng sáng 21-5

Thời điểm tài xế Tuyền trình báo, Công an cũng tiếp nhận 2 vụ ném đá làm vỡ cửa kính nhà dân khác. Ông Trần Quang Phúc (SN 1989, trú đường Trần Cao Vân) và ông Huỳnh Văn Thương (SN 1968, trú tổ 31, phường Thanh Khê Đông) cùng trình báo việc nhà mình bị đối tượng lạ mặt đến đập bể, ném đá vào kính cường lực. Tổng thiệt hại hơn 8 triệu đồng.

Đồng thời, xe ô tô của một người dân khác đậu trước số nhà 814A Trần Cao Vân cũng bị đập vỡ kính theo cách tương tự.

Trích xuất camera an ninh, Công an phát hiện, bắt giữ Nguyễn Đình Hiền. Bước đầu điều tra, Hiền khai nhận đã gây ra 4 vụ việc nêu trên.

Tuy nhiên, Hiền cho biết giữa mình và các nạn nhân không có mâu thuẫn. Đêm 21-5, vì buồn bực trong người nên Hiền ném đá xe khách, đập phá nhà dân để giải khuây.