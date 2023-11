Bắt giữ hai nhóm 'giang hồ' cộm cán hỗn chiến ở Hà Nội

Ngày 25/11, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã xác minh, làm rõ hai nhóm thanh niên xô xát, đánh nhau trên địa bàn phường Quang Trung. Đây là các đối tượng có tiền án, tiền sự đều nằm trong diện quản lý.

Nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau. Ảnh Công an cung cấp

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng là Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn Thảo Nứa, SN 1980, trú phường Hà Cầu, Hà Đông) có 3 tiền án về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Đánh bạc”, 4 tiền sự về hành vi đánh nhau và gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Tiến Đạt (tức Đạt Đồng, SN 1995, trú phường Yết Kiêu, Hà Đông, có 1 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy), đây là 2 đối tượng cầm đầu hai nhóm đánh nhau.

Ngoài ra, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Nguyễn Văn Khiêm, Trần Mạnh Toàn về hành vi Gây rối trật tự công cộng và khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Trước đó, đêm 23/11, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên tại trước cửa quán ăn “Phở Hùng Gù” phố Quang Trung. Khi thấy lực lượng công an có mặt, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, chỉ có một người nằm bất tỉnh do bị thương ở đầu.

Công an quận Hà Đông tập trung lực lượng xác minh, cử nhiều tổ công tác phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định. Ngay trong đêm 23 và rạng sáng 24/11, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng Sơn và Đạt. Tiếp tục xác minh, các đối tượng trong hai nhóm này đều là các đối tượng cộm cán có tiền án, tiền sự như “Gây rối trật tự công cộng”, “Cưỡng đoạt tài sản”…

Qua tài liệu điều tra và lời khai của đối tượng, đêm 23/11, 4 người trong nhóm của Sơn đang uống rượu tại quán thì nhóm của Đạt đi đến cũng trong tình trạng say rượu. Sau đó, Đạt nói về phía bàn của Sơn rằng “Sơn là ai, thằng nào đầu gấu ở đây”. Vừa nghe xong, Sơn đi đến chỗ Đạt nói “Tao đây, Sơn “Thảo Nứa” đây, có việc gì”, rồi cả 2 to tiếng chửi nhau.

Tiếp đó hai nhóm lao vào, cầm bát, cốc thủy tinh, điếu cày... đuổi đánh nhau gây mất an ninh trật tự, náo loạn khu dân cư. Khi thấy lực lượng công an đến thì các đối tượng bỏ chạy, chỉ còn Nguyễn Quốc Phong bị đánh gục, chấn thương sọ não.

Theo Công an quận Hà Đông, thời gian vừa qua, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó là đang đẩy mạnh phong trào người dân tham gia tố giác tội phạm. Mọi nguồn tin, thông tin đều được tiếp nhận, xác minh, xử lý, làm rõ và ngăn chặn, đấu tranh triệt để.

Ngoài 2 đối tượng trên, trước đó đơn vị cũng đã xử lý nhiều đối tượng là dân "anh chị" như Phương "nở", Hải "bát giới" (em ruột Sơn "thảo nứa"), Minh "biêu", Hùng "lịch", Chiến "thiềng", Hưng "tóc dài", Tú "mỡ"…