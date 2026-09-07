Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi (SN 1994, trú tại thôn Khả, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Lợi bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 428 triệu đồng tiền đặt cọc mua bán lợn rồi sử dụng toàn bộ số tiền này để đầu tư vào sàn Forex và thua lỗ.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Lợi. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Trước đó, ngày 26/8, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của Công ty Cổ phần trang trại Hoàng Thái về việc Nguyễn Kim Lợi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình xác minh cho thấy, Lợi làm nghề môi giới mua bán lợn. Từ đầu năm 2026, gã thanh niên này làm trung gian môi giới mua bán lợn cho Công ty Cổ phần trang trại Hoàng Thái, có địa chỉ tại xã Bắc Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 18/4, lợi dụng sự tin tưởng của công ty và khách hàng, Lợi nhận tiền đặt cọc để thanh toán cho các giao dịch mua bán lợn. Tuy nhiên, thay vì sử dụng số tiền đúng mục đích, Lợi đã chiếm đoạt toàn bộ 428.274.000 đồng đem nạp vào sàn Forex để đầu tư nhưng thua lỗ. Không có khả năng khắc phục hậu quả nên Lợi bỏ trốn khỏi địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm Lợi. Sau khoảng 24 giờ, lực lượng công an bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại thành phố Đà Nẵng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trong tháng 4/2026, với phương thức, thủ đoạn tương tự, Lợi còn lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 500 triệu đồng của 2 bị hại tại Quảng Ninh và TP Hà Nội.

Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, hành vi của đối tượng và những người liên quan để xử lý theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án liên hệ tại số 228 đường Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên hoặc Điều tra viên Bùi Văn Dũng, số điện thoại 0971.138.668 để phối hợp giải quyết.