Bắt giữ đối tượng mang 2 khẩu súng từ Long An về Đồng Nai

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Minh Khang (SN 1999, ngụ tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi "mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".



Đối tượng Khang

Từ nguồn tin trinh sát, chiều tối 20-4, Tổ Công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai tuần tra trên địa bàn khu phố 3 (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) phát hiện dấu hiệu bất thường của xe taxi biển số 60A-737... do tài xế T.T.H (SN 1968) điều khiển, chở theo Đặng Minh Khang.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi xách của Khang có 2 khẩu súng loại rulo và một hộp đạn có 81 viên.

2 khẩu súng bị thu giữ

Qua đấu tranh, bước đầu Khang khai nhận trước đó mua 2 khẩu súng rulo nói trên qua mạng xã hội với số tiền 10 triệu đồng. Trong quá trình đi giao súng cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) thì bị Tổ Công tác 161 "lật tẩy".

Đối tượng Khang và tang vật được Công an TP Biên Hòa bàn giao cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra.