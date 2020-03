Bắt giữ đối tượng giết tài xế xe ôm cướp tài sản ở Bắc Ninh

Theo đó, ngày 27/3, nhận được tin báo của Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã đến hiện trường điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Gia Bình, Công an thị xã Từ Sơn, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh, cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an), Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ Lò Văn Mính tại Điện Biên ngay sau 20 giờ nhận được tin báo.

Đối tượng Lò Văn Mính tại cơ quan chức năng. ẢNh CACC.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ch., 48 tuổi, ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, hành nghề xe ôm tại thị trấn Gia Bình; tử vong do bị đâm 08 nhát dao trong đó có 02 nhát thấu phổi và bụng.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Công an tỉnh, sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và tinh thần kiên quyết, mưu trí của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, sau 18h tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng gây án khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tại Cơ quan điều tra, Lò Văn Mính đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cụ thể trưa 13/3, Mính thuê tài xế xe ôm anh Nguyễn Văn Ch. (48 tuổi) chở từ thị trấn huyện Gia Bình sang thị xã Từ Sơn (cùng tỉnh Bắc Ninh).

Đến đoạn đường vắng gần khu vực chùa Dận thuộc phường Đình Bảng (Từ Sơn), Mính dùng dao sát hại anh Ch. rồi kéo xác vào lề đường, phủ lá khô lên. Sau đó, Mính lấy xe máy và ví tiền của nạn nhân trước khi bỏ đi.

Tối cùng ngày, Mính quay lại hiện trường để giấu thi thể tài xế vào bao tải, vứt xuống mương nước rồi trốn về quê.