Cảnh báo khẩn: 2 nghi phạm ngoại quốc giết người đang lẩn trốn ở Tây Ninh, người dân cần hết sức lưu ý
Công an phường Trảng Bàng (Tây Ninh) về việc truy tìm 2 đối tượng ngoại quốc đặc biệt nguy hiểm vừa gây án giết người tại TP.HCM. Đáng chú ý, lịch trình của 2 kẻ này được xác định là đã bắt taxi và vừa xuống xe ngay tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng.
Chiều 22/5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo khẩn về 2 đối tượng người nước ngoài gây án giết người ở TP.HCM.
Theo Công an, 2 đối tượng này gồm: Lang Kenny Trong Minh Do, sinh ngày 11/12/1993, hộ chiếu: PB4362769, Việt kiểu Úc; White Justin John, sinh năm: 1987, hộ chiếu: PB2087476, quốc tịch Australia.
2 người này gây án giết người tại TP.HCM. Đồng thời, đã đón xe taxi đến siêu thị Cooprmat Trảng Bàng xuống xe. Cũng theo Công an, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, khi phát hiện người dân cần phải báo cơ quan công an gần nhất để nhận được sự hướng dẫn kịp thời.