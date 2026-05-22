Cảnh báo khẩn: 2 nghi phạm ngoại quốc giết người đang lẩn trốn ở Tây Ninh, người dân cần hết sức lưu ý

Chiều 22/5, Công an phường Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) phát thông báo khẩn về 2 đối tượng người nước ngoài gây án giết người ở TP.HCM.

Hình ảnh của 2 đối tượng người nước ngoài gây án giết người ở TP.HCM.

Chú thích ảnh

Theo Công an, 2 đối tượng này gồm: Lang Kenny Trong Minh Do, sinh ngày 11/12/1993, hộ chiếu: PB4362769, Việt kiểu Úc; White Justin John, sinh năm: 1987, hộ chiếu: PB2087476, quốc tịch Australia.

2 người này gây án giết người tại TP.HCM. Đồng thời, đã đón xe taxi đến siêu thị Cooprmat Trảng Bàng xuống xe. Cũng theo Công an, đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, khi phát hiện người dân cần phải báo cơ quan công an gần nhất để nhận được sự hướng dẫn kịp thời.