Bắt giữ 11 kẻ tổ chức mua bán người qua Campuchia

Chiều 15/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị, địa phương bắt giữ 11 người có hành vi “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nhóm này do Đặng Công Tín (20 tuổi, quê Phú Yên) cầm đầu. Chúng đã bắt giữ và bán 3 phụ nữ cho cơ sở massage trên địa bàn tỉnh Bình Dương, lừa bán 2 phụ nữ sang Campuchia.

Đặng Công Tín là đối tượng cầm đầu nhóm mua bán người.

Nhóm của Tín hoạt động với thủ đoạn tinh vi, tìm kiếm phụ nữ trẻ tuổi nhẹ dạ cả tin, hiểu biết còn hạn chế hoặc đang có nhu cầu kiếm việc làm. Các đối tượng đưa ra mức lương hấp dẫn rồi dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, cưỡng ép để lừa bán các nạn nhân vào các cơ sở massage, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương và bán qua Campuchia. Địa bàn hoạt động của các đối tượng rộng, liên quan đến các tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Đại tá Tạ Văn Đẹp - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chia sẻ, đây là ổ nhóm mua bán người hoạt động có tính chất manh động, tinh vi, phức tạp dưới nhiều hình thức, liên kết với nhau trên nhiều tỉnh thành.

Chúng phân công vai trò nhiệm vụ cho từng người. Một số đối tượng trước đây từng là nhân viên công ty đòi nợ thuê, sau khi lực lượng công an đánh mạnh làm tan rã liền cấu kết với đối tượng trong nước và đối tượng người Việt ở nước ngoài để dụ dỗ, lôi kéo các cô gái bán vào quán karaoke, massage hoặc đưa qua biên giới bán vào các tụ điểm hoạt động trái pháp luật.

"Thời gian tới, Công an tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai quyết liệt các kế hoạch tấn công trấn áp mạnh để tập trung kéo giảm tình hình tội phạm đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật" , Đại tá Đẹp nói.