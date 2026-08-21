Bắt giam chủ xưởng gỗ bị cháy ở Hà Nội làm 3 người tử vong

Ngày 21/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Hữu Hào (SN 1985, trú tại thôn Bột Xuyên, xã Phúc Sơn, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ.

Bùi Hữu Hào tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Bùi Hữu Hào làm nghề mộc từ năm 2002. Tháng 5/2025, Hào mở xưởng sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại Cụm công nghiệp Ngọc Hòa.

Đến tháng 8/2025, Hào đăng ký thành lập Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện, do Hào là chủ doanh nghiệp.

Xưởng sản xuất của công ty được đặt trên phần diện tích hơn 900m² thuê lại của Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, do ông Vũ Ngọc Đ. (SN 1969) làm Giám đốc. Khu vực này có sẵn nhà xưởng khoảng 600m² với kết cấu khung thép, mái tôn chống nóng và gác xép bên trong. Quá trình thuê mặt bằng giữa hai bên có hợp đồng ghi nhận.

Kết quả xác minh cho thấy, trong quá trình hoạt động, kho xưởng của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia chưa đăng ký về phòng cháy, chữa cháy và chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Khoảng 10h ngày 19/8, tại khu vực kho xưởng của công ty xảy ra cháy. Đến khoảng 12h cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Quá trình chữa cháy và tìm kiếm nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện, đưa ra khỏi hiện trường 3 nạn nhân đã tử vong gồm anh Vũ Văn K. (SN 1968, trú tại xã Tiên Lữ, Hưng Yên), Đinh T.A. (SN 2007, trú tại xã Giao Hòa, Ninh Bình) và Nguyễn Đức T. (SN 2010, trú tại xã Gia Minh, Ninh Bình).

Ngoài ra, vụ cháy còn làm 2 người bị thương là anh Bùi Văn Đ. (SN 1986, trú tại xã Phúc Sơn, Hà Nội) và chị Vũ Như T. (SN 1987, trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy xưởng gỗ ở phường Chương Mỹ.

Vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng đối với khu vực kho xưởng rộng khoảng 700m² của Công ty TNHH Kiến trúc và Nội thất mộc Bùi Gia, đồng thời ảnh hưởng đến hai doanh nghiệp liền kề là Công ty Lạc Trung và Công ty Kính Toàn Năng.

Thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Đáng chú ý, đối với Công ty TNHH sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật, ngày 20/10/2021, Công an huyện Chương Mỹ (cũ) đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động do công trình thuộc danh mục cơ sở phải thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy nhưng không có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy.

Trước đó, cơ sở này cũng đã bị tạm đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, sau thời hạn tạm đình chỉ, cơ sở vẫn chưa khắc phục các tồn tại theo quy định.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Hữu Hào khai nhận hành vi vi phạm của bản thân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ toàn diện vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.