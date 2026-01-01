Trong làng giải trí Hàn Quốc, Dispatch được mệnh danh là "hung thần" với truyền thống "khui" chuyện tình cảm của các ngôi sao vào dịp năm mới. Nhiều cặp đôi từng bị trang tin này "khui" đã nhanh chóng tan vỡ, dẫn đến khái niệm "lời nguyền Dispatch".

Thế nhưng, vẫn có những cặp vợ chồng nổi tiếng vượt qua thử thách này, xây dựng hôn nhân viên mãn và sự nghiệp vững chãi. Điển hình là hai cặp: Kim Tae Hee – Bi Rain và Hyun Bin – Son Ye Jin. Họ không chỉ giữ lửa tình yêu mà còn tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật, trở thành hình mẫu lý tưởng cho người hâm mộ.

