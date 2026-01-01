2 cặp đôi viên mãn vượt lời nguyền Dispatch: Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp miễn chê!
Với Kim Tae Hee – Bi Rain và Hyun Bin – Son Ye Jin, việc bị Dispatch "khui" hẹn hò chỉ là mở đầu của hạnh phúc.
Trong làng giải trí Hàn Quốc, Dispatch được mệnh danh là "hung thần" với truyền thống "khui" chuyện tình cảm của các ngôi sao vào dịp năm mới. Nhiều cặp đôi từng bị trang tin này "khui" đã nhanh chóng tan vỡ, dẫn đến khái niệm "lời nguyền Dispatch".
Thế nhưng, vẫn có những cặp vợ chồng nổi tiếng vượt qua thử thách này, xây dựng hôn nhân viên mãn và sự nghiệp vững chãi. Điển hình là hai cặp: Kim Tae Hee – Bi Rain và Hyun Bin – Son Ye Jin. Họ không chỉ giữ lửa tình yêu mà còn tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật, trở thành hình mẫu lý tưởng cho người hâm mộ.
Kim Tae Hee – Bi Rain: Từ "cú nổ" ngày 1/1/2013 đến cuộc hôn nhân "vàng mười"
Hơn một thập kỷ trước, vào sáng ngày 1/1/2013, Dispatch đã "mở bát" năm mới bằng loạt ảnh hẹn hò của "Quốc bảo nhan sắc" Kim Tae Hee và "Ông hoàng Kpop" Bi Rain. Thời điểm đó, cặp đôi phải đối mặt với không ít sóng gió, thậm chí Bi Rain còn bị chỉ trích vì vi phạm kỷ luật quân đội để đi hẹn hò. Tuy nhiên, thay vì lên tiếng thanh minh hay lợi dụng tình cảm để đánh bóng tên tuổi, họ chọn cách im lặng và cùng nhau vượt qua thử thách.
Năm 2017, thay vì một hôn lễ rình rang tại các khách sạn 5 sao, cặp đôi quyền lực nhất nhì làng giải trí lại tổ chức một đám cưới giản dị tại một nhà thờ nhỏ. Chi phí tiệc cưới chỉ vỏn vẹn 1.100 USD (khoảng 24 triệu đồng), váy cưới do chính Kim Tae Hee thiết kế. Đây được coi là tuyên ngôn về một tình yêu không phô trương, chỉ cần sự chân thành.
Sau 8 năm chung sống và có với nhau 2 con gái, Bi Rain vẫn giữ vững hình tượng "người chồng quốc dân". Anh thường xuyên xuất hiện trên các chương trình giải trí và không ngần ngại bày tỏ: "Việc tốt nhất tôi từng làm trong đời là kết hôn với cô ấy". Cặp đôi cực kỳ kín tiếng trong việc công khai diện mạo con cái để bảo vệ tuổi thơ của các con.
Năm 2025, khối tài sản chung của cặp đôi ước tính đã vượt ngưỡng 100 triệu USD (khoảng 2.500 tỷ VNĐ). Họ sở hữu hàng loạt tòa nhà đắt đỏ tại Seoul và các bất động sản giá trị tại Mỹ. Sự nghiệp của cả hai vẫn duy trì ở đỉnh cao: Bi Rain thành công với vai trò nhà sản xuất và ngôi sao giải trí, trong khi Kim Tae Hee vẫn là "nàng thơ" số 1 của các thương hiệu mỹ phẩm cao cấp và kịch bản phim ảnh.
Hyun Bin – Son Ye Jin: "Hạ cánh" nơi hạnh phúc đời thực và cái kết cổ tích
Nếu Kim Tae Hee – Bi Rain là những người tiên phong phá vỡ lời nguyền, thì Hyun Bin và Son Ye Jin lại là cặp đôi mang đến sự bùng nổ cảm xúc lớn nhất cho khán giả toàn cầu. Sau màn kết hợp bùng nổ trong Crash Landing on You (Hạ Cánh Nơi Anh), cả hai bị Dispatch "khui" ảnh đi đánh golf hẹn hò cùng nhau vào ngày 1/1/2021.
Khác với hầu hết các cặp đôi khác, khi Hyun Bin và Son Ye Jin công khai, họ nhận được sự ủng hộ gần như 100% từ người hâm mộ. Sự tương xứng về ngoại hình, địa vị và tài năng khiến họ trở thành "cặp đôi trời sinh" trong mắt công chúng.
Tháng 3/2022, "đám cưới của thế kỷ" của Hyun Bin - Son Ye Jin diễn ra như một thước phim lãng mạn. Cuối năm 2022, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Giờ đây, với cậu bé Kim Woo Jin đã hơn ba tuổi, họ đang tận hưởng những khoảnh khắc gia đình bình dị nhưng tràn đầy ý nghĩa. Mỗi tấm hình Son Ye Jin đăng tải về cuộc sống đời thường – từ những bữa cơm gia đình đến những chuyến dã ngoại – đều nhận được hàng triệu lượt yêu thích.
Năm 2025 có thể được coi là một chương vàng son trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của cặp đôi quyền lực. Năm 2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ và đầy chọn lọc của cả hai sau thời gian dành cho gia đình, với những dự án chất lượng và bùng nổ. Hyun Bin tiếp tục khẳng định vị thế của một tài tử hàng đầu khi góp mặt trong siêu phẩm Harbin. Bộ phim không chỉ thống trị phòng vé Hàn Quốc mà còn được đề cử tại các liên hoan phim quốc tế, góp phần đưa tên tuổi anh vang xa hơn.
Son Ye Jin với No Other Choice, tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng diễn xuất" qua khả năng lột tả chiều sâu nhân vật. Khán giả và truyền thông đều công nhận rằng, sau khi làm mẹ, nhan sắc của cô càng thêm mặn mà, chín chắn, và diễn xuất càng thêm phần thăng hoa, tinh tế. Bộ phim còn được "đem chuông đi đánh xứ người" ở LHP Venice, nhận được sự hưởng ứng cực lớn từ khán giả, giới chuyên môn quốc tế.
Bên cạnh đó, Hyun Bin và Son Ye Jin đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có tại Lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 46, diễn ra vào ngày 19/11/2025 tại KBS Hall, Yeouido, Seoul. Cặp đôi trở thành những người đầu tiên trong lịch sử 46 năm của giải thưởng danh gia này đồng thời giành giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tư cách là một cặp vợ chồng. Hyun Bin vinh danh với vai diễn Ahn Jung Geun trong bộ phim lịch sử Harbin, trong khi Son Ye Jin tỏa sáng trong No Other Choice của đạo diễn Park Chan Wook – bộ phim còn ẵm trọn sáu hạng mục lớn, bao gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc.
Vì sao họ trở thành những "ngoại lệ" hiếm hoi?
Theo các chuyên gia tâm lý và giải trí, thành công của hai cặp đôi này không phải do ngẫu nhiên, mà đến từ những nguyên tắc sống cực kỳ bản lĩnh. Đầu tiên là sự trưởng thành về tâm lý. Cả 4 ngôi sao đều bước vào hôn nhân khi đã ở độ tuổi ngoài 35. Lúc này, họ đã đủ trải nghiệm, đủ giàu có và đủ tỉnh táo để biết đâu là giá trị cốt lõi của hạnh phúc, thay vì những rung động nhất thời.
Tiếp theo là sự tương xứng về vị thế. Đây là những cuộc hôn nhân giữa những "đế chế" độc lập. Họ không cần dựa hơi nhau để nổi tiếng. Sự bình đẳng về tài chính và danh tiếng giúp mối quan hệ trở nên bền vững, ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài.
Và cuối cùng là tin thần tôn trọng sự riêng tư. 2 cặp vợ chồng cực kỳ khéo léo trong việc chia sẻ thông tin. Công chúng biết họ đang hạnh phúc, nhưng không bao giờ biết quá sâu vào những góc khuất hay mâu thuẫn đời thường. Việc bảo vệ con cái khỏi ống kính truyền thông cũng giúp họ giữ được sự bình yên cho tổ ấm.
Ngày 1/1 hàng năm có thể vẫn là "cơn ác mộng" đối với nhiều thần tượng trẻ, nhưng với Kim Tae Hee – Bi Rain và Hyun Bin – Son Ye Jin, đó chỉ là cột mốc đánh dấu sự bắt đầu của một hành trình đẹp. Câu chuyện của họ đã chứng minh rằng: Trong giới giải trí đầy rẫy phù phiếm, nếu đủ chân thành và bản lĩnh, tình yêu đích thực hoàn toàn có thể "hạ cánh" an toàn và nở hoa rực rỡ.