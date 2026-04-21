Đại nhạc hội mùa hè quy mô 25.000 người gọi tên SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu

Không khí nhạc hội mùa hè đang dần “nóng” lên khi một sự kiện âm nhạc quy mô lớn vừa chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên. Với sức chứa khoảng 25.000 khán giả, chương trình được kỳ vọng sẽ tạo nên một “điểm tụ” sôi động, nơi hội tụ những nghệ sĩ đại diện cho nhiều dòng chảy âm nhạc khác nhau của Vpop.

Ở lần công bố đầu tiên, ban tổ chức đã giới thiệu 5 cái tên gồm SOOBIN, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và UPRIZE. Đây đều là những nghệ sĩ đang có sức hút riêng, từ dòng nhạc đại chúng, pop hiện đại đến rap/hip-hop và indie.

HIEUTHUHAI

Trong đó, UPRIZE mang đến màu sắc trẻ trung, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới đang dần khẳng định vị trí. Phùng Khánh Linh tiếp tục theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ sáng tác với âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu. Ở phía ngược lại, Chi Pu được kỳ vọng sẽ mang đến những phần trình diễn mang tính thị giác cao, kết hợp yếu tố thời trang và dàn dựng sân khấu.

Đáng chú ý, HIEUTHUHAI gương mặt tiêu biểu của làn sóng rap/hip-hop đương đại được xem là nhân tố giữ nhịp năng lượng trẻ cho đêm diễn, trong khi SOOBIN với lợi thế “all-rounder” có thể biến hóa nhiều phong cách, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng của chương trình.

Phùng Khánh Linh

Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ ở nhiều màu sắc khác nhau được đánh giá là hướng đi quen thuộc nhưng hiệu quả, tạo nên một “bức tranh âm nhạc đa lớp” nơi khán giả có thể trải nghiệm nhiều phong cách chỉ trong một đêm diễn.

Bên cạnh yếu tố nghệ sĩ, phần dàn dựng sân khấu cũng là điểm được chú ý. Theo thông tin từ ban tổ chức, chương trình sẽ sử dụng hệ thống sân khấu chuyển động đa chiều, kết hợp bàn nâng linh hoạt nhằm thay đổi không gian biểu diễn theo từng tiết mục. Công nghệ ánh sáng, laser hiện đại cũng được tích hợp như một phần của ngôn ngữ trình diễn, góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch về mặt cảm xúc.

Soobin

Không chỉ dừng lại ở một concert thông thường, đại nhạc hội lần này được xây dựng theo cấu trúc trải nghiệm ba lớp, hướng đến việc tạo ra hành trình cảm xúc xuyên suốt cho người xem. Âm nhạc đóng vai trò trung tâm, nhưng được đặt trong mối liên kết với công nghệ trình diễn và cách kể chuyện sân khấu, nhằm tăng tính kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 6/6/2026 tại Vạn Phúc City. Trong thời gian tới, ban tổ chức sẽ tiếp tục công bố thêm các nghệ sĩ khách mời, hoàn thiện line-up và mở rộng quy mô trải nghiệm.

Với những gì đã hé lộ, đại nhạc hội này đang cho thấy tham vọng trở thành một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật của mùa hè năm nay, không chỉ ở quy mô mà còn ở cách tiếp cận trải nghiệm khán giả.

PV