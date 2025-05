Bắt gặp con gái MC Diệp Chi tại lễ bế giảng trường quốc tế với học phí hơn 600 triệu, được giáo viên chủ nhiệm khen hết lời

Nếu từng mê mẩn theo dõi Đường Lên Đỉnh Olympia, hẳn bạn vẫn nhớ nụ cười hiền hậu và giọng nói dịu dàng, cuốn hút của MC Diệp Chi - một trong những người dẫn chương trình được yêu mến hàng đầu của VTV. Không chỉ là gương mặt thân quen trên sóng truyền hình, MC Diệp Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con gái - An Nhiên (tên thân mật là Sumo, sinh năm 2011) đầy khoa học và tâm lý.

MC Diệp Chi và con gái.

Mới đây, trong lễ tổng kết năm học tại True North School - ngôi trường quốc tế "xịn xò" mà An Nhiên đang theo học, cô bé đã gây chú ý khi có màn thể hiện cực kỳ tự tin. Diện outfit năng động, An Nhiên "quẩy" hết mình với tiết mục nhảy hip-hop cực chất. Thần thái sân khấu có thừa, phong cách cá tính, cô bé 13 tuổi khiến ai cũng phải trầm trồ: "Đúng là con nhà nòi!".

Khoảnh khắc tốt nghiệp của An Nhiên cùng bạn bè cùng lớp

Cho những ai chưa biết, Trường Quốc tế True North (TNIS) tại Hà Nội là ngôi trường liên cấp quốc tế với chương trình học hiện đại.cVới cơ sở vật chất hiện đại, bao gồm phòng học chuyên biệt và khu thể thao ngoài trời, trường tạo môi trường học tập năng động, sáng tạo.

Về học phí, tùy theo hệ học, học phí tại True North dao động trong khoảng từ 200 triệu đến 650 triệu đồng mỗi năm, trong đó hệ Song ngữ có mức học phí từ khoảng 200 đến 290 triệu đồng, còn hệ Quốc tế có học phí từ 500 đến 650 triệu đồng mỗi năm.

Màn nhảy cực ngầu của An Nhiên và các bạn.

Quay trở lại với nhân vật chính, không chỉ nổi bật ở sân khấu, An Nhiên còn khiến người khác nể phục bởi hành trình học tập ấn tượng. Kết thúc năm học lớp 8, cô bạn chính thức tốt nghiệp bậc Middle School và chuẩn bị bước vào cấp học mới. Trong buổi lễ tổng kết, An Nhiên được vinh danh với danh hiệu Most Improved (tiến bộ nhất) ở môn English Language Arts.

Theo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm, ái nữ nhà MC Diệp Chi là học sinh luôn thể hiện tinh thần cầu tiến, học hành nghiêm túc và chăm chỉ. Nhiều thầy cô còn chủ động đến gặp giáo viên cố vấn để khen ngợi sự tiến bộ rõ rệt của nữ sinh. Không chỉ đạt điểm cao ở tất cả các môn học, An Nhiên còn cực kỳ năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa: từ chinh phục đường chạy Iron Teen 10km tại Núi Mẫu Sơn cho đến thi đấu giải Pickleball của trường. Đặc biệt, trong môn Nghiên cứu Việt Nam Học, bộ sticker Tết do An Nhiên thiết kế đã trở thành sản phẩm "cháy hàng" trong lớp.

Vừa học giỏi, vừa năng động, sống tích cực và luôn thân thiện với bạn bè không ngạc nhiên khi An Nhiên luôn là "cục cưng" trong cộng đồng học sinh tại trường.

Không chỉ học giỏi mà An Nhiên còn chơi thể thao giỏi.

Sự xuất sắc của An Nhiên không thể tách rời khỏi phong cách nuôi dạy đầy ấn tượng của MC Diệp Chi. An Nhiên luôn là "đồng đội ăn ý" của mẹ Diệp Chi trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống thường ngày. Cả hai như một cặp "chị em thân thiết": cùng ăn, cùng chơi, cùng nhau du lịch, cùng nhau check-in phong cách khắp mọi miền. Trong vòng 4 năm, hai mẹ con đã đặt chân tới 16 quốc gia, lưu giữ vô số khoảnh khắc rạng rỡ. Những bức ảnh trên trang cá nhân của MC Diệp Chi luôn ngập tràn năng lượng tích cực, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

An Nhiên và mẹ rất thân thiết với nhau.

MC Diệp Chi từng nhiều lần xúc động chia sẻ về con gái: "Mẹ thật may mắn khi được là mẹ của một em bé ngoan, được sống giữa biển yêu thương em dành cho mỗi ngày". An Nhiên không chỉ là niềm tự hào của mẹ mà còn là một cô bé có cá tính riêng: học giỏi, tự tin, đặc biệt có niềm đam mê với tiếng Anh. Cô bé từng được trao danh hiệu "Diễn giả tiếng Anh hay nhất tuần" trong buổi thuyết trình tại trường - minh chứng cho khả năng ngoại ngữ đáng nể.

Đặc biệt, Diệp Chi cũng nổi tiếng là một người mẹ "chịu chơi", sẵn sàng cùng con "đu idol". Gần đây nhất, hai mẹ con đã bay sang Singapore để tham dự đêm nhạc The Eras Tour của Taylor Swift. Không chỉ vậy, nữ MC còn chi mạnh tay để thưởng cho con gái vé VIP, khách sạn 5 sao và bữa tối tại nhà hàng sang chảnh - món quà động viên xứng đáng cho chuỗi ngày học tập toàn điểm A của cô bé.

2 mẹ con thường xuyên vi vu với nhau

An Nhiên hiện lớn phổng phao.

Nữ MC cũng không ngại "đu idol" cùng con.

Hiện tại, An Nhiên chuẩn bị bước vào cấp học mới, với chiều cao vượt mẹ và nhan sắc ngày càng ra dáng thiếu nữ. Cô bé vẫn giữ được vẻ hoạt bát, hài hước, nhưng cũng trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cách hành xử. Ngoài giờ học, An Nhiên còn rất chăm tập thể thao để rèn luyện thể lực và nâng cao sức khỏe.

Với nền tảng vững chắc từ gia đình, sự giáo dưỡng tích cực từ mẹ và ý chí cầu tiến của chính mình, An Nhiên đang từng bước trưởng thành theo cách đáng tự hào nhất.

Tổng hợp