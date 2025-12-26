Hồi 12h10' ngày 23/12/2025, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP về việc tại số 12 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, người dân phát hiện và bắt giữ một đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh đã triển khai lực lượng đến hiện trường, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường Nghĩa Đô để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là N.Đ.D (SN 2008; trú tại số phường Đại Mỗ, TP Hà Nội). Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng đã lấy trộm 04 chiếc vợt Pickleball.

Hiện Công an phường Nghĩa Đô đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Phạm Trang