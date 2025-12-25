“Đau đầu” tìm tác giả bào thai trong bụng cháu gái 14 tuổi

Ngày 25-12, Công an TP Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, người nhà em T.H.Q. (SN 2011, trú TP Đà Nẵng) trình báo cơ quan công an về việc con gái mình quan hệ tình dục, dẫn đến mang thai vào thời điểm mới 13 tuổi.

3 nam thanh niên vướng vòng lao lý khi quan hệ với cháu gái chưa đủ 13 tuổi

Qua làm việc cùng người bị hại và gia đình, cơ quan Công an bước đầu xác định: Khoảng tháng 12-2023, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu T.H.Q. quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với Nguyễn Hoàng Th. (SN 2003, TP HCM).

Trong thời gian quen nhau, Th. 2 lần ra TP Đà Nẵng thăm người yêu và lưu trú tại khách sạn A.V trên đường Hồ Sĩ Phấn (phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Tại đây, Th. rủ Q. đến chơi và nhiều lần quan hệ tình dục với "bạn gái nhí". Đáng nói, sau khi xét nghiệm, cái thai trong bụng em T.H.Q. lại không phải của Nguyễn Hoàng Th.

Để xác định "tác giả" của bào thai, một lần nữa các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng phải làm việc với T.H.Q. và gia đình.

Lần này, Q. thành thật thừa nhận, từ cuối tháng 4-2024 đến đầu tháng 5-2024, thông qua mạng xã hội Facebook, cô bé có yêu đương với 2 thanh niên khác là Nguyễn Hữu H. (SN 2003, trú phường Hội An, Đà Nẵng) và Đặng Phước L. (SN 1999, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng).

Cả H. và L. đều đã có quan hệ tình dục với em T.H.Q. Thế nhưng, oái oăm, kết quả giám định ADN cũng cho kết quả H., L. không phải là "tác giả" của bào thai trong bụng cháu Q.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, dù những lần quan hệ giữa T.H.Q. và 3 thanh niên đều diễn ra trên tinh thần tự nguyện. Nhưng thời điểm xảy ra sự việc, cháu T.H.Q. chưa đủ 13 tuổi nên cả 3 đối tượng gồm Nguyễn Hoàng Th., Nguyễn Hữu H.và Đặng Phước L. đều đã phạm vào tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng.