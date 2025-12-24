Ông Darren Lucas thiệt mạng tại thành phố Zion, bang Illinois (Ảnh: Alamy)

Nghi phạm là Tynesha McCarty-Wroten, 43 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh Tea Tyme. Bà bị bắt ngày 3/12 liên quan đến cái chết của ông Darren Lucas, 59 tuổi, xảy ra ngày 3/11 tại thành phố Zion, theo Trung úy Paul Kehrli thuộc Sở Cảnh sát Zion.

Hồ sơ nhà giam địa phương cho thấy bà McCarty-Wroten đối mặt các cáo buộc trọng tội, gồm gây chết người do lái xe liều lĩnh và sử dụng thiết bị liên lạc trong khi điều khiển phương tiện dẫn đến hậu quả chết người.

Theo điều tra ban đầu, ông Lucas đang đi bộ qua một giao lộ gần nhà tại thị trấn Beach Park thì bị một xe ô tô tông trúng, khiến ông bất tỉnh. Nạn nhân sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng không qua khỏi do chấn thương mạnh.

Nghi phạm ở lại hiện trường để làm việc với cảnh sát và ban đầu chưa bị truy tố. Tuy nhiên, giới chức sau đó chú ý đến một đoạn video được cho là ghi lại cảnh một tài khoản TikTok liên quan đến bà McCarty-Wroten đang livestream vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Đoạn video là bản ghi màn hình của một buổi livestream, trong đó tài khoản có tên “Tea_Tyme_3” đang nói chuyện với điện thoại thì bất ngờ vang lên tiếng va chạm lớn, kèm theo câu thốt lên thừa nhận vừa tông phải ai đó. Buổi livestream kết thúc ngay sau đó, khi có người trong xe hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tài khoản TikTok nói trên sau đó được chuyển sang chế độ riêng tư và xóa thông tin cho biết người dùng sinh sống tại Zion. Vài ngày sau vụ việc, bà McCarty-Wroten tiếp tục gây tranh cãi khi tổ chức một buổi livestream khác để kêu gọi quyên góp.

Gia đình nạn nhân cho biết họ đã được thông báo về việc bắt giữ nghi phạm. Con rể của ông Lucas nói rằng gia đình cảm thấy nhẹ nhõm khi quá trình điều tra có tiến triển. Hiện gia đình nạn nhân cũng đã lập một chiến dịch gây quỹ trực tuyến để hỗ trợ tài chính cho người vợ góa của ông Lucas.

TikTok hiện cấm người dùng livestream khi đang lái xe vì lý do an toàn, trong bối cảnh nhiều nghiên cứu cho thấy việc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông.