Bắt đối tượng rút dao rượt chém Thượng úy công an đứt gân tay vì bị kiểm tra giấy tờ

Ngày 26/2, Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Trần Anh Thi (SN 1998, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) vì đã có hành vi dùng hung khí gây thương tích cho một thượng úy công an.



Đối tượng Trần Anh Thi

Theo đó, khoảng 0h30 ngày 24/2, người dân báo tin có một nhóm thanh niên chuẩn bị đua xe trái phép ở khu vực ấp Long Hòa 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành. Nhận được tin báo, Công an thị trấn An Châu cử Thượng úy Đoàn Văn Ngoan và Thiếu úy Trần Minh Thảo đi nắm tình hình.

Theo báo PLO, khi đi đến quốc lộ 91 (đoạn thuộc ấp Hòa Long 1) hai chiến sĩ công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên đang đậu xe bên đường, trong đó có một xe không gắn biển kiểm soát nên dừng lại kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy tờ thì một người trong nhóm thanh niên định điều khiển xe bỏ chạy.

Thấy đối tượng định nổ máy xe bỏ chạy, Thiếu úy Thảo liền tắt máy xe thì bị Thi đẩy ngã xuống đường.

Trương Ngọc Quý (SN 2003, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thấy vậy liền lấy gậy 3 khúc ra đánh Thiếu úy Thảo nhưng không trúng. Còn Thi thì mở cốp xe lấy con dao rượt chém Thượng úy Ngoan đứt gân tay, theo báo Giao thông.

Sau khi hành hung 2 đồng chí công an, nhóm thanh niên bỏ chạy về hướng huyện Tri Tôn để lẩn trốn.

Nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng truy bắt nhóm đối tượng.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi của mình. Do Quý và 3 đối tượng còn lại chưa đủ 18 tuổi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã cho gia đình đến bảo lãnh để giáo dục tại địa phương.

Riêng Thi được vào cơ sở điều trị và cai nghiện ma túy để cơ quan điều tra củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.