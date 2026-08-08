Mùa hè, điều hòa gần như trở thành "cứu tinh" của nhiều gia đình. Thế nhưng, một người phụ nữ 78 tuổi ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã phải nhập viện trong tình trạng sốt cao kéo dài, ho dữ dội và tổn thương nghiêm trọng ở phổi chỉ sau một đêm ngủ với chiếc điều hòa nhiều tháng chưa được vệ sinh.

Các bác sĩ cho biết, thủ phạm không phải do nhiệt độ quá lạnh mà là một loại vi khuẩn nguy hiểm ẩn náu bên trong điều hòa bẩn.

Sốt cao nhiều ngày, chụp CT phát hiện gần nửa lá phổi bị tổn thương

Theo truyền thông Trung Quốc, bà Hà (78 tuổi, tên đã được thay đổi) bất ngờ xuất hiện tình trạng lúc nóng lúc lạnh sau khi ngủ qua đêm với điều hòa.

Ban đầu, bà đến phòng khám gần nhà xét nghiệm máu. Chỉ số viêm chỉ tăng nhẹ nên được kê kháng sinh nhóm cephalosporin trong 3 ngày.

Tuy nhiên, cơn sốt không thuyên giảm mà còn kèm theo ho liên tục, mất ngủ, người mệt lả. Gia đình phải đưa bà đến Bệnh viện Kết hợp Y học cổ truyền và hiện đại quận Lâm Bình.

Kết quả chụp CT khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện phổi phải đã xuất hiện vùng đông đặc diện rộng, cho thấy tình trạng viêm phổi nghiêm trọng. Bệnh nhân lập tức được chuyển lên tuyến trên để điều trị.

Chiếc điều hòa không vệ sinh suốt nhiều tháng đã "hé lộ" nguyên nhân

Khai thác kỹ tiền sử, bác sĩ phát hiện trước khi khởi phát bệnh, bà Hà đã sử dụng chiếc điều hòa gia đình vốn không được vệ sinh từ mùa đông năm trước.

Các bác sĩ tiến hành nội soi phế quản, lấy dịch rửa phế nang để xét nghiệm và phát hiện vi khuẩn Legionella pneumophila (vi khuẩn Legionella) - tác nhân gây viêm phổi Legionella (Legionnaires' disease).

Sau khi được đổi sang loại kháng sinh phù hợp, tình trạng sốt của bệnh nhân nhanh chóng cải thiện và sức khỏe dần hồi phục.

Vi khuẩn Legionella nguy hiểm như thế nào?

Legionella là vi khuẩn Gram âm, tồn tại phổ biến trong môi trường nước tự nhiên cũng như các hệ thống nước nhân tạo.

Những vị trí như:

Khay nước ngưng của điều hòa.

Lưới lọc.

Đường ống dẫn gió.

Hệ thống làm mát lâu ngày không vệ sinh.

... đều có thể trở thành môi trường thuận lợi để vi khuẩn phát triển.

Sau nhiều tháng không sử dụng, bên trong điều hòa thường ẩm và kín, tạo điều kiện để Legionella sinh sôi. Khi bật máy, vi khuẩn có thể theo các hạt sương li ti phát tán vào không khí và đi sâu vào phổi khi con người hít phải.

Dễ nhầm với cảm cúm hoặc viêm phổi thông thường

Theo các bác sĩ, viêm phổi Legionella rất dễ bị bỏ sót vì triệu chứng ban đầu khá giống các bệnh hô hấp khác.

Các biểu hiện thường gặp gồm:

Sốt cao.

Ớn lạnh.

Ho.

Mệt mỏi.

Đau nhức cơ thể.

Đặc biệt, kháng sinh nhóm cephalosporin hoặc penicillin thường không có hiệu quả đối với loại vi khuẩn này. Nếu điều trị không đúng thuốc, bệnh có thể tiến triển nhanh.

Không chỉ gây tổn thương phổi, Legionella còn có thể ảnh hưởng đến: Gan, thận, cơ, hệ hô hấp.

Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp hoặc suy đa cơ quan.

Những ai có nguy cơ cao?

Bệnh thường gặp hơn ở:

Người cao tuổi.

Trẻ nhỏ.

Người có hệ miễn dịch suy giảm.

Người mắc bệnh phổi mạn tính.

Người bị đái tháo đường.

Người mắc bệnh tim mạch.

Điều hòa bẩn còn có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe khác

Không chỉ Legionella, điều hòa lâu ngày không vệ sinh còn tích tụ:

Bụi mịn.

Nấm mốc.

Mạt bụi.

Vi khuẩn.

Các vi sinh vật khác.

Theo một khảo sát của Hiệp hội Khoa học Môi trường Trung Quốc tại Bắc Kinh và Thâm Quyến:

88% dàn lạnh điều hòa gia đình có số lượng vi khuẩn vượt tiêu chuẩn, trung bình cao gấp khoảng 40 lần mức cho phép.

84% mẫu kiểm tra có lượng nấm mốc vượt ngưỡng an toàn.

Điều hòa bẩn có thể làm tăng nguy cơ:

Viêm phổi, đặc biệt là viêm phổi Legionella.

Dị ứng da, chàm, viêm da do bụi và mạt bụi.

Viêm mũi dị ứng.

Viêm họng, kích ứng đường hô hấp.

Các đợt cấp của bệnh hen và bệnh hô hấp mạn tính.

Đáng chú ý, điều hòa trên ô tô nếu lâu ngày không vệ sinh cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ tương tự.

Khi nào cần đi khám?

Nếu sau khi sử dụng điều hòa xuất hiện các triệu chứng như:

Sốt cao.

Ho kéo dài.

Khó thở.

Mệt mỏi nhiều.

Ớn lạnh.

... đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền, cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám và điều trị, tránh tự ý dùng kháng sinh vì có thể làm chậm thời gian chẩn đoán và khiến bệnh diễn tiến nặng hơn.