Bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ 1/7, mẫu cũ chỉ cấp trong trường hợp này

Nhằm triển khai Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, ngày 29/6/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.

Từ ngày 01/7/2022, Bộ Công an sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân.

So với mẫu hiện hành, mẫu hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến. Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: Vịnh Hạ Long, Kinh đô Huế, Đền Hùng, Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Bến cảng Nhà Rồng, Cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - Đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam. Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Vì vậy, từ nay đến ngày 01/7/2022, Bộ Công an chỉ cấp phát hộ chiếu phổ thông mẫu cũ cho công dân trong trường hợp cần thiết, cấp bách như có giấy tờ đi chữa bệnh, có quyết định đi công tác hoặc có vé máy bay…

Trường hợp chưa cần thiết, đề nghị người dân đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nộp hồ sơ cấp hộ chiếu kể từ ngày 01/7/2022 để được nhận và sử dụng hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới.

Cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến

Ngoài ra, Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông (không gắn chíp điện tử) cho công dân trên Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Dịch vụ trên sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ ngày 01/6/2022.

Về quy trình cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công bao gồm các bước:

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an tại địa chỉ https://dichvucong.bocongan.gov.vn/bocongan/bothutuc?malv=QL_XUAT_NHAP_CANH

Đăng nhập vào hệ thống, sau đó chọn thủ tục bạn muốn thực hiện (cấp hộ chiếu tại Trung ương hay các tỉnh).

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, bao gồm cả địa chỉ email và upload ảnh chân dung (để in trên hộ chiếu).

Bước 3: Lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu và thanh toán lệ phí trực tuyến

Công dân có thể lựa chọn nhận qua dịch vụ bưu chính hoặc đến trực tiếp cơ quan xuất nhập cảnh

Lưu ý: Trường hợp không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ 4 hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì vẫn được áp dụng quy trình đăng ký, tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành.

