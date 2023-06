Bật cười với khắc tinh của hội con nít trên màn ảnh Hàn ngữ

Mới đây, Netflix Việt Nam đã đăng tải một đoạn video vô cùng hài hước về những nhân vật chuyên "bắt nạt" hội con nít trong các bộ phim Hàn. Ở đoạn video này, các khán giả có thể thấy những cái tên quen thuộc như: Choi Young Do (Kim Woo Bin) trong Những người thừa kế, Go Mun Young (Seo Yea Ji) trong Điên thì có sao, Sung Bo Ra (Ryu Hye Young) trong Hồi ức 1988 hay Bang Sam Sik (Yoo In Soo) trong Người mẹ tồi của tôi.



Khắc tinh của hội con nít trên phim Hàn

Những gương mặt xuất hiện trong clip đều rất quen thuộc với các khán giả yêu phim Hàn ngữ.

Rõ ràng, đây đều là những phân đoạn mang đến niềm vui cho người xem. Vì thế, đã có nhiều cư dân mạng để lại bình luận thể hiện sự thích thú: