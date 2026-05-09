Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc hy hữu xảy ra tại một cửa hàng điện thoại di động khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Bé gái bất ngờ rơi xuống từ trần nhà, phản xạ của người đàn ông khiến dân mạng thót tim

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 9h27 ngày 8/5 tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm này, trong lúc hai vị khách đang vào cửa hàng để xem và mua sản phẩm thì bất ngờ phát hiện trên trần nhà xuất hiện tiếng động lạ cùng dấu hiệu bất thường nên đã lên tiếng nhắc chủ quán.

Phát hiện sự việc, người đàn ông nhanh chóng di chuyển đến khu vực phát ra âm thanh, liên tục ngước lên quan sát để kiểm tra tình hình. Chỉ vài giây sau, một bé gái khoảng 2 tuổi bất ngờ rơi từ trên trần nhà xuống cùng nhiều mảng trần nhựa khiến những người có mặt hoảng hốt.

May mắn, nhờ phản xạ nhanh, người đàn ông đã kịp thời dang tay đỡ trúng cháu bé trước khi em rơi mạnh xuống nền nhà. Nhờ đó, bé gái không bị thương nghiêm trọng.

Theo chia sẻ từ người đăng tải đoạn clip, nguyên nhân sự việc được cho là do bé gái chui lên khu vực trần thạch cao để lấy quả bóng bay mắc phía trên. Khi nghe tiếng động lộp bộp phát ra từ trần nhà, người đàn ông đã đoán có thể trần sắp sập nên chủ động đứng phía dưới quan sát và kịp thời đỡ lấy cháu bé.

Đoạn clip sau khi xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước phản xạ nhanh nhạy của người đàn ông, đồng thời cho rằng đây là tình huống may mắn hiếm có bởi chỉ chậm vài giây, hậu quả có thể đã nghiêm trọng hơn rất nhiều.