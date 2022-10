Bất cập học phí tại Nghệ An: Một lớp học, 2 mức thu

Một lớp học, 2 mức thu

Chị Đ.T.H có 2 con học tại một trường THCS ở TP Vinh, Nghệ An phàn nàn về việc học phí năm học 2022-2023 tăng quá cao so với những năm trước. “Học phí năm nay cao gấp đôi so với năm ngoái. Chưa kể các khoản thu khác mỗi đứa cũng ngốn gần 4 triệu đồng. Vợ chồng đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng, nên tiền học đầu năm thực sự là gánh nặng với gia đình”, chị H. chia sẻ.

Theo chị H., ngoài việc tăng học phí thì còn có một bất cập là trong cùng một lớp nhưng mức học phí lại đóng khác nhau. “Nhà tôi hộ khẩu ở phường nên năm nay mức đóng học phí là 300 nghìn đồng/tháng/cháu. Tuy nhiên trong lớp có bạn học trái tuyến hộ khẩu ở xã lại chỉ đóng có 100 nghìn đồng/tháng/cháu. Chênh lệch tới 200 nghìn đồng. Điều này là chưa hợp lý”, chị H. nói.

Việc quy định thu học phí như năm học 2022-2023 dẫn đến bất cập là rất nhiều phụ huynh có hộ khẩu ở xã nhưng vì nhiều lý do con họ lại theo học cấp 2 ở các trường thuộc phường. Do đó, nhiều lớp học ở các phường sẽ xảy ra tình trạng cùng một lớp học nhưng hai mức thu: 300 nghìn đồng và 100 nghìn đồng. Thực tế này đang diễn ra ở hầu hết các trường cấp 2 ở các Phường trên địa bàn TP Vinh.

“Học phí năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái. Trong khi đó đối với học sinh có hộ khẩu ở xã thì từ 90 nghìn đồng năm trước lên năm nay là 100 nghìn đồng (chỉ tăng 10 nghìn đồng). Con tôi có hộ khẩu ở phường Hưng Dũng nên phải đóng mức học phí 300 nghìn đồng/tháng. Trong khi đó nhiều em học sinh khác học trái tuyến có hộ khẩu ở xã nên chỉ phải đóng 100 nghìn đồng/tháng. Như vậy là chưa công bằng”, chị H.T.V, có con học lớp 7 tại trường THCS Hưng Dũng bức xúc.

Còn nhiều bất cập

Cô Hà Lê Hòa Bình, Hiệu trưởng trường THCS Hà Huy Tập cho biết, Trường đã triển khai họp phụ huynh và thông báo về kế hoạch thu học phí trên tinh thần Nghị quyết 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Cụ thể hoá là các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và UBND TP Vinh. Theo đó, học phí năm học 2022-2023 đối với học sinh có hộ khẩu ở Phường là 300 nghìn đồng và lộ trình 1 năm tăng 15 nghìn đồng; còn học sinh có hộ khẩu ở Xã là 100 nghìn đồng và lộ trình 1 năm tăng 5 nghìn đồng.

“Quy định của Nghị quyết 14 là học sinh có hộ khẩu ở đâu thì mức thu ở đó. Năm học 2022-2023, toàn trường có khoảng 40 học sinh trái tuyến. Việc có học sinh trái tuyến nhưng thu học phí theo Nghị quyết 14 gây khó khăn và phức tạp. Thực tế có gia đình hộ khẩu ở một xã khác hoặc tỉnh khác nhưng bố mẹ sinh sống và làm việc trên địa bàn phường thì chỉ phải đóng 100 nghìn đồng. Trong khi những học sinh khác phải đóng tới 300 nghìn đồng/tháng”, cô Bình cho hay.

Rất nhiều phụ huynh có con học cấp 2 cho rằng mức thu học phí năm nay tăng cao và chênh giữa phường và xã.

Liên quan đến vấn đề này, bà Hoàng Phương Thảo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh khẳng định việc các trường triển khai kế hoạch thu học phí năm học 2022-2023 là dựa theo quy định của Nghị quyết 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Mức thu học phí trong Nghị quyết 14 là mức sàn thấp nhất so với Nghị định 81 của Chính phủ.

Tuy nhiên theo cô Thảo, việc phân định mức thu cao thấp theo Nghị quyết 14 trong thực tiễn triển khai còn bất cập. “Việc căn cứ theo hộ khẩu thường trú để thu học phí còn bất cập. Có những phụ huynh không chuyển hộ khẩu thường trú ở huyện bạn hoặc tỉnh bạn giờ về đây cũng rất khó cho nhà trường. Chẳng hạn có phụ huynh nhà ở huyện Anh Sơn nhưng chuyển công tác về phường Hà Huy Tập, TP Vinh và có con theo học tại trường nhưng hộ khẩu vẫn ở một xã của huyện Anh Sơn thì cũng chỉ phải đóng học phí 100 nghìn đồng”, bà Thảo nói.

Theo bà Thảo, nếu anh ở xã Nghi Phú học ở Nghi Phú thì bình thường. Nhưng anh ở xã Nghi Phú mà tự nguyện xin sang phường học thì phải chấp nhận nộp học phí theo phường. Về vấn đề này, Phòng cũng đã có kiến nghị lên Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Nghệ An.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh Hoàng Phương Thảo đề xuất: “Quy định thu theo hộ khẩu thường trú sẽ phức tạp, do đó nên thu theo nơi cư trú hoặc thu theo điểm trường là tốt nhất”.