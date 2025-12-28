Tối 27/12, không khí tại HOZO CITY TẾT FEST trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cái tên được chờ đợi nhất đêm chính thức xuất hiện: Hoàng Thùy Linh. Ngay từ những phút đầu bước ra sân khấu, nữ ca sĩ đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight, không chỉ bởi âm nhạc quen thuộc mà còn nhờ visual nổi bật qua loạt khung hình camera thường.

Xuất hiện trong thiết kế mang đậm tinh thần Á Đông pha màu sắc hiện đại, Hoàng Thùy Linh ghi điểm với nụ cười tươi tắn và thần thái rạng rỡ. Phần trình diễn của Hoàng Thùy Linh cũng là một trong những tiết mục sôi động nhất đêm nhạc. Loạt hit quốc dân như See Tình, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Kẻ Cắp Gặp Bà Già,... lần lượt vang lên giữa tiếng hò reo không ngớt của khán giả. Không chỉ hát, nữ ca sĩ còn làm chủ sân khấu bằng vũ đạo chắc tay, tương tác liên tục với vũ công và người xem, tạo nên bầu không khí lễ hội đúng nghĩa.

Bên cạnh thần thái rạng rỡ, một chi tiết cũng được nhiều khán giả tinh ý nhận ra qua camera thường là gương mặt của Hoàng Thùy Linh trông tròn trịa hơn đôi chút so với trước. Một phần nguyên nhân khiến gương mặt Hoàng Thùy Linh trông đầy đặn hơn cũng có thể đến từ kiểu búi tóc gọn cùng lối trang điểm nhấn vào má và làn da căng bóng, tạo cảm giác tròn trịa, phúc hậu hơn khi lên hình camera thường. Dù vậy, khó có thể chê được nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ ca sĩ, bởi tổng thể vẫn rất hài hòa và cuốn hút.

Hoàng Thuỳ Linh trình diễn bản hit quốc tế - See Tình

Hoàng Thuỳ Linh có đêm diễn cực cháy với nhiều bản hit quốc dân

Nữ ca sĩ xuất hiện trong trang phục pha trộn truyền thống và hiện đại

Cận visual ngày càng mặn mà của giọng ca See Tình

Năng lượng của Hoàng Thuỳ Linh mang lên sân khấu khiến khán giả không ngừng hò hét và nhún nhảy theo

Gương mặt có phần tròn trịa hơn của nữ ca sĩ