Bắt 8 người trong ngôi nhà có dấu hiệu bất thường

Ngày 13-7, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Tổ công tác 161, Công an huyện Kim Sơn (tuần tra vũ trang kết hợp với tuần tra nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện từ ngày 15-6 đến 14-8-2024), vừa phối hợp bắt giữ 7 người đàn ông cùng 1 phụ nữ tại xã Kim Chính (huyện Kim Sơn) đang sát phạt nhau trên chiếu bạc.



8 người bị bắt giữ để làm rõ hành vi đánh bạc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 11-7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực địa bàn xóm 1, xã Kim Chính (huyện Kim Sơn), Tổ công tác 161 phát hiện tại nhà ông Nguyễn Văn Đoán (SN 1970, ngụ xóm 1) có dấu hiệu bất thường nên đã phối hợp với Công an xã Kim Chính và Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Kim Sơn tổ chức theo dõi, kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác 161 đã phát hiện, bắt quả tang 8 người (7 nam, 1 nữ) đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng gồm: Lại Văn Điện (SN 1980); Nguyễn Ba Duy (SN 1988); Lê Văn Ninh (SN 1969); Trần Đăng Doanh (SN 1977); Phạm Ngọc Ban (SN 1982); Phan Văn Huy (SN 1992, tất cả cùng ngụ xã Kim Chính); Phạm Thị Phương Nhung (SN 1977, ngụ xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn); Vũ Văn Tuấn (SN 1976, ngụ thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn)

Tại chỗ, công an thu giữ 21,1 triệu đồng, 8 điện thoại di động, 1 bộ tú lơ khơ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Kim Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.