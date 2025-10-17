Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự với Lê Đăng Đức (SN 1992, trú xã Thiệu Giao, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (SN 2001, trú xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An) để điều tra, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các Fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/10, thành viên đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk livestream trên mạng xã hội, phản ánh chủ ô tô biển kiểm soát 36A - 349.20 đòi đoàn từ thiện bồi thường 100 triệu đồng sau va chạm giao thông để sửa chữa xe.

Cán bộ Cơ quan CSĐT đang đọc quyết định tạm giữ 1 đối tượng. (Ảnh: Công an Thanh Hoá)

Từ nguồn clip trên, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò là người quản lý các Fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” không kiểm chứng thông tin mà liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng. Khi chủ xe phản hồi là thông tin chưa chính xác, Khánh còn có lời lẽ thách thức, xúc phạm danh dự, uy tín của chủ xe.

Làm việc tại cơ quan Công an, Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh thừa nhận thực hiện loạt bài đăng nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút sự chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị Fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.

Xét thấy hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng của Đức và Khánh gây hậu quả nghiêm trọng, hạ thấp uy tín của những tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc và ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người dân Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 người này để điều tra hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.