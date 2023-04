Bảo vệ và nữ nhân viên ngân hàng bị thương khi đối đầu với tên cướp tại Bình Dương

Đối tượng gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) là N.T.P (23 tuổi, ngụ phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Trưa ngày 17/4, P. vào ngân hàng và cầm súng uy hiếp, yêu cầu nhân viên đưa tiền. Lợi dụng lúc đối tượng không để ý, bảo vệ ngân hàng đã đóng cửa, cùng các nhân viên và 2 khách hàng khống chế, bắt giữ P.

Đối tượng P. sau khi bị bắt.

Trong lúc giằng co, P. đã bắn 2 phát súng về phía nam bảo vệ nhưng rất may anh này chỉ bị thương nhẹ. Một nữ nhân viên ngân hàng sau khi tham gia khống chế đối tượng cũng bị thương nhẹ và ngất xỉu. Hiện, cả hai người đã ổn định sức khỏe.

Tại trụ sở công an, nghi can khai nhận, do cần tiền trả nợ nên đã thực hiện vụ cướp ngân hàng. Tang vật được thu giữ là 1 khẩu súng dạng ổ xoay, trong ổ không có đạn; 1 ba lô màu đen, bên trong có hơn 700 triệu đồng và 1 túi nilong có 6 viên đạn.

Trước đó, trưa 17/4, Công an huyện Bàu Bàng nhận được tin báo của Phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank Bàu Bàng về việc có đối tượng sử dụng súng để cướp tiền.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường, bắt giữ đối tượng, đồng thời tiến hành truy xét, điều tra vụ việc./.