Bảo vệ ngôi nhà trong tầm tay với "trợ thủ" an ninh đắc lực từ AKIA

Xu hướng thiết bị an ninh gia đình mới

Đi cùng với sự phát triển của công nghệ, giải pháp an ninh thông minh ra đời và trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp bảo vệ an toàn cho ngôi nhà. Hệ thống an ninh tự động nhà thông minh được thiết kế bởi các thiết bị an ninh thông minh như camera, khoá cửa, cảm biến thông minh và thường được sử dụng kết hợp với một số thiết bị như đèn, chuông cửa, còi báo động… để tăng cường "hàng rào" bảo vệ.

Không chỉ có khả năng phát hiện và cảnh báo, các thiết bị an ninh thông minh này còn có thể liên kết với nhau để tạo các ngữ cảnh hoặc hẹn lịch nhằm hạn chế tối đa rủi ro an ninh có thể xảy ra trong nhà bạn. Chẳng hạn, khi phải đi công tác dài ngày, bạn có thể hẹn giờ đèn bật vào buổi tối nhằm tạo cảm giác có người ở nhà, hạn chế kẻ xấu dòm ngó.



Nhờ những tính năng hữu ích, các thiết bị an ninh dần đi vào cuộc sống của nhiều gia đình khác nhau như những đôi vợ chồng trẻ, các gia đình đa thế hệ… để giúp gia chủ có trải nghiệm sống mới, an tâm hơn.

Các thiết bị an ninh thông minh đang trở thành xu hướng của các gia đình hiện đại

Trọn bộ giải pháp an ninh thông minh chính hãng



Thấu hiểu những lắng lo của gia đình Việt hiện nay, AKIA hiện đang cung cấp giải pháp an ninh toàn diện với các thiết bị như:

Camera thông minh: Thiết bị Camera thông minh có chức năng giám sát, phát hiện khi có dấu hiệu xâm nhập hoặc tình huống bất thường xảy ra tại ngôi nhà. Các sản phẩm Camera do AKIA cung cấp không chỉ cho chất lượng hình ảnh sắc nét ngay cả vào ban đêm mà còn có khả năng chống nước, độ bền vượt trội, nên rất thích hợp ứng dụng cho việc theo dõi an ninh vả trong và ngoài nhà.

Một số sản phẩm Camera đang được ưa chuộng tại AKIA gồm bộ Camera dùng pin Ezviz HB3 2K, camera AI IMOU Cruiser 2 Full Color IPC-GS7EP, camera IP Hikvision 4MP có màu 24/7 DS-2CD1147G2-LUF… với phân khúc giá thành đa dạng, từ 825.000 đến 12.000.000 VNĐ.

Khoá cửa thông minh: Khóa cửa thông minh AKIA tích hợp nhiều phương thức mở khóa như: mở khoá vân tay, nhận diện khuôn mặt, mở khoá bằng thẻ từ, chuỗi mật mã, mở khoá từ xa qua ứng dụng điện thoại. Với tính năng bảo mật cao cấp cùng tính thẩm mỹ cao và giá thành dao động từ 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ, sản phẩm chắc chắn sẽ chinh phục được cả những khách hàng khó tính nhất.

Cảm biến thông minh: Các dòng cảm biến như cảm biến cửa, cảm biến chuyển động… là giải pháp hiệu quả và tiện lợi vừa để tăng cường an ninh vừa để kết hợp các thiết bị khác nhằm tạo ra các ngữ cảnh như bật đèn, bật điều hoà tự động khi cảm biến nhận diện người vào phòng... Các sản phẩm cảm biến được AKIA phân phối chính hãng từ các thương hiệu công nghệ hàng đầu như Xiaomi, Aqara... với giá thành tốt, chỉ từ 300.000 VNĐ.

Khoá thông minh Aqara - sản phẩm do AKIA phân phối

An tâm trải nghiệm mua sắm tại AKIA



Thiết bị an ninh - an toàn là một phần trong bộ giải pháp nhà thông minh toàn diện do AKIA cung cấp. Luôn đặt sự hài lòng và tin tưởng của người tiêu dùng sản phẩm lên hàng đầu, AKIA đã và đang ghi dấu trong lòng khách hàng bởi chính sự tâm huyết, chỉn chu và chuyên nghiệp trong từng dịch vụ.

- Cung cấp thiết bị chính hãng đến từ các thương hiệu hàng đầu: AKIA Smart Home là đại lý phân phối chính thức của nhiều thương hiệu thiết bị điện thông minh uy tín trong nước và quốc tế như Vconnex, Dreame, Imou, Xiaomi, Aqara, Tuya… Chính vì vậy, khi mua sắm tại AKIA, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và uy tín của sản phẩm.



- Sở hữu đội ngũ tư vấn viên nhiệt tình, giàu chuyên môn: AKIA luôn chú trọng đào tạo đội ngũ tư vấn viên giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về sản phẩm và nắm bắt tốt nhu cầu, mong muốn từ khách hàng, từ đó, đưa ra những lời khuyên hữu ích, phù hợp với tình hình thực tế mỗi gia đình.

- Hỗ trợ vận chuyển và lắp đặt nhanh chóng - an toàn: AKIA hỗ trợ giao hàng và tư vấn lắp đặt trên toàn quốc với thời gian nhanh chóng và ưu đãi cực hời. Đặc biệt, tại địa bàn khu vực thành phố Hồ Chí Minh, AKIA hỗ trợ giao hàng nhanh chỉ trong 2 giờ.

- Chính sách bảo hành lên đến 18 tháng: Các sản phẩm do AKIA phân phối hỗ trợ bảo hành sản phẩm lên đến 18 tháng và có chính sách đổi trả rõ ràng nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Trong trường hợp sản phẩm không bị lỗi nhưng khách hàng vẫn có nhu cầu đổi trả, AKIA sẵn lòng hoàn lại 80% giá thành sản phẩm trên hoá đơn (Lưu ý: sản phẩm chưa qua sử dụng).

Với tinh thần "Smart your home, Enjoy your life", AKIA không ngừng cập nhật những mẫu thiết bị thông minh gia đình chính hãng, ứng dụng công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu và xu hướng thị trường.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 132i Đường Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Email: info@akia.com.vn

Hotline: 0342 614 161

Website: https://akia.vn/

Shopee: https://shopee.vn/akia_smarthome