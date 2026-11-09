Bảo vệ con trước bệnh do não mô cầu: Đừng đợi đến khi có dấu hiệu

Một cơn sốt nhẹ khởi đầu cũng có thể đẩy con vào vòng sinh tử trong 24 giờ do não mô cầu

Bệnh viêm màng não do não mô cầu được xếp thứ 6 trong nhóm 10 bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam. Vi khuẩn não mô cầu xâm lấn có thể gây ra viêm màng não, nhiễm trùng huyết, nguy cơ tử vong trong chưa đầy 24 giờ. Gần đây nhất, Thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận 5 trẻ mắc bệnh do não mô cầu, một bé trai 12 tuổi tử vong do bệnh diễn tiến tối cấp, gây sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan.

Cuối tháng 4/2026, em bé sinh năm 2024, ở Đắk Lắk, tử vong do não mô cầu dù chỉ ở nhà. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk



Từ đầu năm đến nay, hệ thống giám sát khu vực phía Nam đã ghi nhận 45 ca bệnh do não mô cầu, trong đó 9 người tử vong.

Đáng lưu ý, 4 nhóm huyết thanh não mô cầu A, C, Y và W đều có khả năng gây bệnh nặng, tử vong cao, di chứng nặng nề. Nghiên cứu năm 2024 cho thấy 4 nhóm huyết thanh A, C, Y, W là những nhóm đang lưu hành tại Việt Nam ở nhiều độ tuổi, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Đặc biệt, nhóm huyết thanh W và C có tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động xây dựng lá chắn phủ rộng các nhóm như A, C, Y và W để con được bảo vệ trọn vẹn.

Xây dựng lá chắn vững vàng cho con từ sớm

Trước bối cảnh bệnh do não mô cầu gia tăng, điều cha mẹ mong mỏi nhất là con lớn lên khỏe mạnh, an toàn. May mắn, Việt Nam đã có các vaccine phòng ngừa các nhóm huyết thanh não mô cầu gây bệnh. Trong đó, vaccine não mô cầu tứ giá thế hệ mới bảo vệ con trước 4 nhóm A, C, Y và W trong một mũi tiêm. Nghiên cứu dựa trên 447 người được tiêm vaccine tứ giá A, C, Y, W tại Việt Nam, bao gồm 223 trẻ từ 12-23 tháng tuổi và 224 người từ 2-73 tuổi, kết quả cho thấy vaccine đáp ứng miễn dịch mạnh và an toàn, giúp mẹ yên tâm bảo vệ con chủ động.

Trẻ được phụ huynh đưa đi tiêm vaccine phòng bệnh. Ảnh: Hữu Thuận



Ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, bệnh do não mô cầu tiến triển âm thầm, khó phát hiện sớm. Bé cũng còn quá nhỏ, chưa thể mô tả được các triệu chứng khó chịu như sợ ánh sáng, đau đầu khiến việc phát hiện càng chậm trễ, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, tăng nguy cơ tử vong.

Ngay cả khi bé chỉ ở nhà, nguy cơ vẫn có thể đến rất gần, bởi bé có khả năng tiếp xúc mầm bệnh do lây từ chính những cái ôm, cái hôn yêu thương của người thân.

Trẻ nhỏ có thói quen đưa tay, đồ chơi vào miệng nên dễ tiếp xúc với virus gây bệnh. Ảnh minh họa: Shutterstock



Bên cạnh đó, các bé có thói quen đưa tay, đồ chơi vào miệng, song, khả năng giữ vệ sinh còn hạn chế. Trẻ nhỏ càng dễ bị lây nhiễm, nhất là khi sinh hoạt trong môi trường đông người như nhà trẻ, trường mầm non. Vì vậy, chủ động tiêm vaccine là giải pháp hiệu quả nhất để cha mẹ bảo vệ bé từ sớm, giúp cơ thể bé tạo miễn dịch trước khi vi khuẩn xâm nhập, đặc biệt là trước nhiều nhóm huyết thanh nguy hiểm như A, C, Y, W.

Cha mẹ hãy chủ động lựa chọn giải pháp đã được kiểm chứng để bảo vệ bé. Tiêm phòng ngay hôm nay để bé phát triển khoẻ mạnh, tương lai không bị gián đoạn bởi bệnh do não mô cầu.

Đừng chờ đợi, các phụ huynh hãy hỏi ý kiến bác sĩ về vaccine não mô cầu cộng hợp tứ giá để phòng ngừa các nhóm huyết thanh A, C, Y, W.