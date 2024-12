Bão tuyết dữ dội tấn công nước Mỹ, New York ban bố tình trạng khẩn cấp: Những hình ảnh kinh hoàng cho thấy mẹ thiên nhiên đang nổi giận

Tuyết rơi dày đặc tại nhiều khu vực thuộc bang New York (Mỹ) từ ngày 29/11 đã khiến giao thông tê liệt, trong khi nhiệt độ lạnh cắt da cắt thịt bao trùm một vùng rộng lớn của Hoa Kỳ.

Lượng tuyết rơi kỷ lục, lên tới 1,2 - 1,8 mét, được dự báo sẽ tiếp tục trút xuống thành phố Watertown và các khu vực phía đông hồ Ontario cho đến ngày 2/12. Hiện tượng “hồ tuyết” (lake-effect snow) chính là nguyên nhân gây ra đợt bão tuyết này. Cụ thể, không khí lạnh thổi qua mặt hồ Ontario còn ấm áp đã ngưng tụ hơi nước và tạo thành tuyết rơi dày đặc. Các chuyên gia khí tượng cũng cảnh báo một số khu vực khác có thể hứng chịu lượng tuyết lên tới 900 mm trong suốt cuối tuần.

Những hình ảnh cho thấy người dân Mỹ đang phải chống chọi với trận tuyết dữ dội

Trước tình hình nghiêm trọng, Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại các quận chịu ảnh hưởng nặng nề của bão tuyết. Động thái này cho phép các cơ quan chức năng của tiểu bang huy động nguồn lực và triển khai các biện pháp cứu trợ kịp thời. Một trong những hệ quả trước mắt của đợt bão tuyết này là nhiều tuyến đường giao thông quan trọng đã bị phong tỏa.

Hơn hai triệu người ở hạ lưu của Great Lakes đã phải chịu cảnh báo thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Cảnh báo bão mùa đông đã được đưa ra ngoài khơi Hồ Superior và Michigan, và cảnh báo tuyết do tác động của hồ đã được đưa ra ngoài khơi Hồ Erie và Ontario, với tuyết rơi dày được báo cáo vào cuối tuần trước trên khắp các vùng của Ohio, Pennsylvania và tiểu bang New York.

Cảnh báo về hiệu ứng hồ tuyết ở một số khu vực phía tây New York, đông bắc Ohio và tây bắc Pennsylvania có thể kéo dài đến sáng thứ Ba (3/12).

Cái lạnh sẽ kéo dài, vì gần 70% lục địa Hoa Kỳ sẽ cảm thấy cái lạnh của nhiệt độ dưới 0 độ C trong vài ngày tới. Một số thành phố, bao gồm New York, Chicago, Atlanta, Minneapolis và Cincinnati, sẽ trải qua nhiệt độ ở mức âm độ C trong cả tuần.

Nguồn: Fox News, CNN