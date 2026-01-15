Mới đây, xuất hiện thông tin bom tấn điện ảnh Phiêu Nhân rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Cụ thể, với việc Na Nhĩ Na Thiến - một trong những nhân vật then chốt của dự án vướng bê bối và buộc phải rút khỏi phim, Phiêu Nhân đứng trước nguy cơ đội vốn từ 50 - 150 triệu nhân dân tệ (khoảng 188 - 565 tỷ đồng). Sự việc được cho là một cú trượt chân khiến cả đoàn phim lao đao, đơn vị sản xuất đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.

Bom tấn điện ảnh Phiêu Nhân đội vốn nặng nề vì bê bối của Na Nhĩ Na Thiến.

Theo thông tin đang được lan truyền, Phiêu Nhân có kinh phí ban đầu khoảng 550 triệu nhân dân tệ, được quay tại Tân Cương từ tháng 7/2024 đến tháng 11 cùng năm, tổng thời gian ghi hình kéo dài 185 ngày. Trong phim, Na Nhĩ Na Thiến đảm nhận vai trò quan trọng với thời lượng xuất hiện dày, ảnh hưởng trực tiếp đến mạch truyện. Chính vì vậy nên sau khi cô rút lui, đoàn phim không thể xử lý bằng AI hay chỉnh sửa hậu kỳ đơn thuần mà buộc phải quay lại.

Các tính toán chỉ ra rằng để hòa vốn, doanh thu của Phiêu Nhân phải đạt tới 1,5 - 2,1 tỷ nhân dân tệ. Đây là một con số rất khó đạt được nếu nội dung không thực sự xuất sắc. Đáng chú ý, Phiêu Nhân được cho là sẽ ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán, nhưng nếu vậy nó sẽ phải cạnh tranh với các dự án điện ảnh của Châu Tinh Trì và Giả Linh.

Na Nhĩ Na Thiến từng nổi như cồn với vai nữ tướng Đặng Thiền Ngọc trong Phong Thần Tam Bộ Khúc.

Mỹ nhân sinh năm 1989 là một diễn viên tài năng, thế nhưng bê bối quá nghiêm trọng khiến cô không còn đường hoạt động trong giới giải trí.

Nói thêm về Na Nhĩ Na Thiến, cô từng nổi như cồn nhờ vai diễn Đặng Thiền Ngọc trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc. Nữ diễn viên sinh năm 1989 gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ thần thái ngút ngàn cùng khả năng thực hiện các cảnh hành động cực tốt. Thậm chí, vai Đặng Thiền Ngọc còn được đánh giá là một trong những nữ tướng xuất sắc nhất trong những năm trở lại đây.

Dẫu vậy, mọi thứ sụp đổ sau bê bối lợi dụng chính sách ưu tiên tuyển sinh, gây ảnh hưởng tới tính công bằng trong giáo dục. Cụ thể, dù có nguyên quán tại Nội Mông, nữ diễn viên được cho là sinh ra và lớn lên tại Bắc Kinh, từng học tại trường trung học trọng điểm. Tuy nhiên đến kỳ thi đại học, cô trở về Nội Mông đăng ký dự thi và hưởng suất ưu tiên dành cho thí sinh dân tộc thiểu số tại khu vực khó khăn.

Nhiều ngôi sao hàng đầu cùng hợp tác với Na Nhĩ Na Thiến trong bom tấn Phiêu Nhân bị ảnh hưởng.

Theo quy định, sinh viên trúng tuyển theo diện này phải trở về địa phương công tác sau khi tốt nghiệp, nhưng sau khi ra trường, Na Nhĩ Na Thiến lại du học tại Na Uy và không quay về Nội Mông làm việc. Vụ việc khiến sự nghiệp mới chớm nở của Na Nhĩ Na Thiến sụp đổ. Nữ diễn viên bị phong sát hoàn toàn, không còn đường hoạt động trong giới giải trí.

Đáng nói hơn, không chỉ bản thân Na Nhĩ Na Thiến phải trả giá mà cô còn gây ảnh hưởng nặng nề cho nhiều người khác, đó là các nhà đầu tư vào Phiêu Nhân, ekip sản xuất, các diễn viện hạng A làm việc chung cùng cô trong dự án này như Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt, Vu Thích, Lưu Diệu Văn, Trần Lệ Quân, Trương Tấn, Đồng Lệ Á, Huệ Anh Hồng, Lương Gia Huy, Trương Dịch...