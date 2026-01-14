Chỉ trong khoảng 2 ngày trở lại đây, cái tên Đại Húc bất ngờ được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội, trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả yêu phim ngôn tình. Cho những ai chưa biết, anh chàng đảm nhận vai Bùi Chẩn, nam phụ tổng tài trong bộ phim Yết Hí.

Cảnh bấm thang máy cực viral của Đại Húc trong phim Yết Hí.

Cảnh xoay vô lăng ở tập 10 cũng rất hot.

Thực tế, Yết Hí không phải là dự án tạo được tiếng vang quá lớn ngay từ khi lên sóng. Phim có lượt xem và mức độ thảo luận ở ngưỡng trung bình, chưa đủ để được gọi là hot. Tuy nhiên, cục diện nhanh chóng thay đổi sau khi phân cảnh Bùi Chẩn bấm thang máy giúp nữ chính Hồ Tu bất ngờ viral mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chỉ với một khoảnh khắc ngắn, Đại Húc đã lập tức ghi điểm nhờ ngoại hình cuốn hút, phong thái lịch thiệp. Tuy nhiên, điều khiến nhân vật Bùi Chẩn trở nên đặc biệt nằm ở chỗ đằng sau vẻ ngoài ôn hòa ấy là một con người đầy toan tính và nội tâm cực kỳ mạnh mẽ. Chính sự đối lập này đã tạo nên sức hút cho vai diễn.

Nhan sắc và thần thái của Đại Húc khiến hội chị em thi nhau "đổ gục".

Trong Yết Hí, Đại Húc không có quá nhiều đất diễn vì chỉ là vai phụ, song thiết lập nhân vật Bùi Chẩn được đánh giá cao. Nhờ vậy, Đại Húc có cơ hội phô diễn trọn vẹn phong thái và khả năng biểu đạt nội tâm. Không ít khán giả nhận xét, chính kiểu nhân vật "ngoài hiền trong hiểm" này đã giúp anh nổi bật hoàn toàn giữa dàn diễn viên.

Đáng chú ý, nhân vật Bùi Chẩn thậm chí còn vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng nhân vật được yêu thích, vượt qua cả nữ chính Hồ Tu do Lư Dục Hiểu thủ vai và Tiêu Trĩ Vũ của Trần Tinh Húc. Thành tích này khiến nhiều người bất ngờ, bởi không phải lúc nào một vai nam phụ do một diễn viên "vô danh" thể hiện lại có thể tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy.

Sự nổi lên của Đại Húc khiến khán giả liên tưởng đến Ngụy Đại Huân, người từng gây sốt nhờ nhân vật Mạnh Yến Thần trong Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Cả hai đều thành công nhờ mẫu nam phụ tổng tài đầy cuốn hút.

Tạo hình của Đại Húc ở sự kiện tuyên truyền Yết Hí cũng cực kỳ ấn tượng.

Đại Húc được so sánh với Ngụy Đại Huân khi cùng hot nhờ vai nam phụ tổng tài đầy thần thái.

Không chỉ trong phim, ngoài đời Đại Húc còn được nhận xét là cuốn hút hơn nữa. Xuất hiện tại sự kiện tuyên truyền phim, nam diễn viên gây ấn tượng với thần thái tự tin, tạo hình chỉn chu và khí chất nổi bật. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu tạo hình ở sự kiện này được đưa vào phim nhiều hơn, sức hút của nhân vật Bùi Chẩn có lẽ còn tiếp tục tăng cao.

Bình luận của netizen về Đại Húc:

- Diện mạo đi tuyên truyền mà đưa vào phim còn xỉu nữa. Huhu, sao người ta không thấy nó sớm hơn để mang lên phim hả trời.

- Mạnh Yến Thân 2.0 là đây chứ đâu.

- Đoạn ở thang máy coi mà gãy luôn á trời.

- Cái ánh mắt thêm cái nhếch mép, ta nói gãy từ ánh nhìn đầu tiên.

- Cũng thích Húc nhưng công nhận coi mấy đoạn anh này mê quá, lên mạng search cái ra anh đã có người yêu 10 năm.