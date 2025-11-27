Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 27-11, vị trí tâm bão số 15 ở vào khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc.



Dự báo hướng di chuyển của bão số 15 lúc 4 giờ ngày 27-11. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Dự báo, từ ngày 28-11 thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113 độ Kinh Đông, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000 m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi và có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam.

Cụ thể, tới 4 giờ ngày 28-11, bão số 15 ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Tây Bắc.

Cường độ: cấp 12, giật cấp 15, đổi hướng di chuyển sang Tây Tây Nam với tốc độ giảm còn 5-10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong giai đoạn này: vĩ tuyến 11,0-15,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 111,5-116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Đến 4 giờ ngày 29-11, bão số 15 ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cường độ cấp 11, giật cấp 14, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó là Tây Bắc, với tốc độ khoảng 5 km/giờ.

Vùng nguy hiểm trong giai đoạn này: vĩ tuyến 11,0-15,0 độ Vĩ Bắc; kinh tuyến 110,5-115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa).

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hai kịch bản tác động của bão số 15

Hiện, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa 2 kịch bản về hướng di chuyển và tác động của bão số 15.

Kịch bản 1: Khả năng cao nhất là bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai-Khánh Hòa khoảng 500 km về phía Đông (xác suất 80%): Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ Kinh Đông, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này ít có khả năng gây gió mạnh trên đất liền. Tuy nhiên, khu vực từ Đà Nẵng-Lâm Đồng có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12-2025, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.

Kịch bản xấu, bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai -Khánh Hòa (xác suất 20%). Sau đó, di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai-Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Với kịch bản này, vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29-11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 -5 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150-250 mm trong khoảng ngày 29-11 đến 1-12-2025. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16 đến 21-11.