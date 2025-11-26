Sáng 26/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia chủ trì cuộc họp với các bộ ngành, địa phương về ứng phó cơn bão số 15 Koto đã đi vào Biển Đông với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Toàn cảnh phiên họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, diễn biến tiếp theo của bão số 15 còn có sự phân tán cao giữa các mô hình và cơ quan khí tượng thủy văn quốc tế.

Dự báo, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/11, bão số 15 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

"Từ ngày 28/11, thời điểm khi bão di chuyển tới sát kinh tuyến 113 độ kinh đông, áp cao cận nhiệt đới suy yếu, xuất hiện rãnh áp thấp trong đới gió Tây trên độ cao 5.000m, có khả năng tác động làm hướng di chuyển của bão thay đổi. Có các khả năng khác nhau về đường đi và tác động của bão số 15 đối với các vùng biển cũng như khu vực đất liền Việt Nam", ông Khiêm nói.

Theo đại diện cơ quan khí tượng, hiện nay có 3 kịch bản về diễn biến của cơn bão này.

Kịch bản 1 (xác suất 70%), khả năng cao nhất hiện nay bão đổi hướng Bắc khi đến vùng biển Tây Bắc đặc khu Trường Sa (cách bờ biển Gia Lai - Khánh Hòa khoảng 500km về phía Đông (xác suất 80%). Khi bão di chuyển tới kinh tuyến 113 độ kinh đông, bão đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, suy yếu thành vùng áp thấp, sau đó vùng áp thấp này có khả năng trôi về phía đất liền các tỉnh miền Trung, suy yếu trên biển.

Với kịch bản này, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh. Từ ngày 27/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội. Ít khả năng có gió bão.

Khu vực từ Đà Nẵng - Lâm Đồng khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng trong những ngày đầu tháng 12, trong đó trọng tâm là khu vực ven biển. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 2 xấu hơn (xác suất 20%), bão không đổi hướng, đi vào khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão mạnh nhất khi ở khu vực phía Bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 11, giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển hướng Tây hướng về phía đất liền các tỉnh miền Trung, trọng tâm là khu vực Gia Lai - Khánh Hòa. Cường độ bão sẽ yếu xuống cấp 8 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Vùng ven biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng từ ngày 29/11 có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có thể mưa lớn 150- 250mm trong khoảng ngày 29/11 đến 1/12. Theo số liệu phân tích đến hiện tại thì khả năng cao mưa không cực đoan như đợt mưa 16-21/11.

Kịch bản 3 (xác suất 10%), bão tan trên biển, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta, cả mưa và gió. Hiện nay, mực nước các sông Nam Trung Bộ đã xuống dưới mức báo động 1, một số sông ở Đắk Lắk ở mức cao hơn như sông Ba ở mức trên báo động 1, sông Srêpốk trên báo động 3 và sông Krông Ana trên báo động 2.

Theo trung tâm khí tượng, lúc 7h ngày 26/11, bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7h ngày 27/11, tâm bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc, đổi hướng Tây Tây Bắc và di chuyển chậm lại với tốc độ 15-20km/h, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 10, giật cấp 13.

Bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông, cực đại có thể mạnh cấp 11, giật cấp 14. (Nguồn: NCHMF)

Đến 7h ngày 28/11, bão số 15 Koto tiếp tục quần thảo khu vực giữa Biển Đông, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Tây Bắc, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm, mỗi giờ đi được 5-10km, có thể mạnh thêm lên cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Lúc 7h ngày 29/11, tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc, tiếp tục đổi hướng Tây Tây Bắc, tốc độ chậm lại, mỗi giờ đi được khoảng 5km và duy trì cường độ cực đại cấp 11, giật cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.