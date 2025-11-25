Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng đêm 25 rạng sáng 26/11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông khu vực miền Trung Philippines sẽ đi vào Biển Đông.

Trong ngày 26/11, khi còn cách đất liền Nam Trung Bộ khoảng 1.000 km, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (bão số 15).

Dự báo về đường đi vào vùng ảnh hưởng của bão số 15 (Ảnh: Cục khí tượng thuỷ văn).

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, cường độ mạnh nhất dự kiến khi bão đi qua khu vực phía bắc đặc khu Trường Sa có thể đạt cấp 10, giật cấp 13.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, hướng về đất liền khu vực Nam Trung Bộ.

Trọng tâm ảnh hưởng của cơn bão mới dự kiến là khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng (vùng từ Bình Định đến Bình Thuận cũ), thời gian ảnh hưởng chính trong khoảng ngày 28-30/11.

Nhận định ban đầu về tác động của bão trên đất liền, ông Mai Văn Khiêm cho biết: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển khu vực Nam Trung Bộ đang thấp.

Dự báo cường độ bão số 15 khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở cấp 8-9 hoặc giảm trở thành áp thấp nhiệt đới.

Dù gió bão do bão số 15 gây ra không lớn nhưng mưa lớn diện rộng sẽ xảy ra từ ngày 28-30/11 ở khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng. Trong đó, mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do sự tương tác với không khí lạnh, diễn biến bão còn phức tạp, khó lường, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.



